Пробить плато: помогут ли прогнозы властей урезонить «рекорды» COVID-19

Официальные данные по коронавирусу 13 октября «обнулили» прежние тревожные максимумы. За день в РФ умерло 244 человека, а заразилось 13 868 — оба суточных показателя оказались самыми высокими за всё время пандемии. В это время представители Роспотребнадзора и иные чиновники, как и весной, делают различные прогнозы, когда страна выйдет на долгожданное плато. Но в «первую волну» население находилось на самоизоляции, и распространение инфекции удалось остановить не только благодаря установлению летней погоды. Теперь же, пока побеждает условная «партия Бориса Титова» с её неприятием карантина, у официоза есть аргумент против «жёстких мер», введения которых опасается бизнес — отечественные вакцины и лекарства от COVID-19, хотя у научного сообщества к ним имеются вопросы. NEWS.ru решил выяснить, как скоро переломится опасная тенденция по заболеваемости и смертности, насколько статистика пандемии будет «подчиняться» обещаниям облечённых властью лиц и, если будет, то не станет ли следствием манипуляций.

«Всё под контролем начальства»

Как сообщила 12 октября заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней. Ещё 30 сентября она утверждала, что это может случиться «через несколько дней или пару недель», но пока показатели смертей и новых заражений только устанавливают новые «рекорды». Хотя в тот же день Пшеничная говорила, что это «произойдёт в течение октября, более точных прогнозов в отношении выхода на плато сделать невозможно».

До этого, 28 сентября, советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев предположил , что «скорее всего, плато будет в начале октября». А замдиректора того же учреждения Александр Горелов уверял, что вирус ослабевает и в связи с этим пессимистического сценария развития ситуации с пандемией вряд ли можно ожидать.

NEWS.ru решил пообщаться с экспертами в области вирусологии, эпидемиологии и демографии, чтобы понять, насколько можно верить официальным прогнозам по «выходу на плато», и не станут ли чиновники в центре и на местах приглаживать официальную статистику для видимости «соответствия» слов и дел.

Комментируя вчерашнее заявление Пшеничной, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил, что чиновница Роспотребнадзора «не утверждала, а предполагала», что плато не за горами.

Человек может предполагать всё что угодно. Я предполагаю, допустим, выпадет снег, потому что завтра Покров. Пшеничная на чём-то основывается. Я не думаю, что человек, занимающий такой пост, просто хватает с потолка и озвучивает свои предположения. Я вообще предполагал, что в июле мы будем праздновать если не победу, то начало победы [над коронавирусом]. Причём я объяснял своё предположение тем, что люди разъедутся на лето на дачи. То есть они рассредоточатся, уйдут в отпуска со своих рабочих мест. Я надеялся, что очень нам поможет погода, ведь в июле мы никогда не вспоминаем такие слова, как грипп и ОРВИ. А оказалось, что всё совсем не так. Я не стесняюсь, что я промахнулся, я объяснял способ построения своих размышлений. Виктор Зуев главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Учёный-вирусолог верит, что власти не будут «подгонять статистику» под заявления тех или иных чиновников. С Виктором Зуевым не согласен представитель Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

В Роспотребнадзоре рот просто так никто не открывает. Там всё под контролем начальства, и если Пшеничная об этом говорила, значит ей, мягко говоря, разрешено. Статистика подправляется каждый день. Эти числа, даже подправленные, выглядят угрожающими. Цифры, вероятно, занижены, потому что люди боятся обращаться за помощью. Можно полагать, что этот быстрый рост будет продолжаться ещё какое-то время. Когда Пшеничная говорит, что выйдем на плато, это не значит, что произойдет снижение [случаев COVID-19]. Я думаю, её прогноз является умеренно-оптимистичным. Утверждать, что так будет, Пшеничная не берётся и я тоже не берусь. Может быть хуже. Может быть, будет и лучше, но вероятность этого небольшая. Подчеркиваю, что мы здесь с точностью до дня не можем говорить. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

Также учёный предположил, что в обозначенные чиновницей Роспотребнадзора сроки «выхода на плато» «только от официально зарегистрированного COVID-19 может умирать 300-400 человек в день», а «заболеваемость будет 20-30 тысяч в день, в два-три раза превышая весенний максимум».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Подрисовать что угодно»

Демограф Алексей Ракша уверен, что после заявлений Роспотребнадзора «вероятность фальсификации статистики увеличивается».

Алексей Ракша экс-советник отдела демографических расчётов Росстата экс-советник отдела демографических расчётов Росстата

Они могут подрисовать что угодно, мы уже в этом убеждались. Это тот же самый случай, который произошёл в июле: тогда Сергей Собянин сказал, что число новых случаев COVID-19 в Москве не превысит 700 [человек в день]. И прямо тут же взяли «под козырёк» и начали «рисовать» не более 700. Уже были случаи, когда Роспотребнадзор «выбрасывал» свои прогнозы, но они не сбывались. Он постоянно нам обещал замедление, плато через две-три недели, но пока что этого не происходило.

По его словам, Роспотребнадзор — это ведомство, которое поставлено контролировать само себя. Оно должно контролировать заболеваемость, оно же ведёт статистику, оно же отчитывается.

Поэтому оно может делать всё что хочет, никакого контроля за ним нет. <...> Общая статистика по COVID-19 в России достаточно неплохо отражает правду, динамику она отражает достоверно: истинная заболеваемость ведёт себя примерно также, но мы не знаем, во сколько раз она больше, чем то, что нам показывают. Это закон больших чисел, но когда мы залезаем внутрь этой статистики и смотрим отдельные регионы, там ужас, бред и смешно, и видно все эти фальсификации, — отметил Ракша.

Учёный обратил внимание на то, что в Чечне и Татарстане, по данным Роспотребнадзора, наблюдается «наименьшая накопленная официальная поражённость вирусом». При этом, как указывает демограф, там зафиксирована «наибольшая избыточная смертность за апрель-август по сравнению с 2019 годом». Также он отнёс к проблемным регионам Чувашию, Дагестан, Ингушетию, Башкортостан и Краснодарский край. А самым «правдивым» субъектом по числу умерших от COVID-19 исследователь назвал Санкт-Петербург.

Я не вижу предпосылок пока выхода на плато. Потому что поведение людей меняется недостаточно быстро, а переболело всего 10% населения. Я думаю, заболеваемость и смертность будут расти и дальше. Этот год у нас будет самым худшим с начала XXI века по смертности, — считает Алексей Ракша.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 22 мая президент Владимир Путин предупреждал «о том, что может быть ещё и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь». «Первая волна» пошла на убыль после того, как 11 мая он же объявил о завершении длительных выходных, связанных с пандемией. Именно этот день по странному совпадению стал в официальной статистике самым массовым по заболеваемости COVID-19, после чего она стала плавно снижаться, пока не наступила осень.

До этого о пресловутом выходе на плато говорили сенатор Алексей Пушков и глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова , которая впервые стала давать оптимистичные прогнозы ещё в начале апреля. Однако оптимизм относительно на этот счёт опровергали главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев , главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и даже столичный градоначальник Сергей Собянин .

Как писал NEWS.ru, в июле резонансный скандал произошёл в Красноярском крае, где мэр Норильска Ринат Ахметчин фактически обвинил региональные власти ни много ни мало в неадекватной оценке масштабов заболеваемости коронавирусом. Цифры распространения COVID-19 в городе якобы занижались краевым Минздравом и управлением Роспотребнадзора. Сигналы о похожей ситуации тогда поступали из других населённых пунктов России.

Власти субъектов опровергали «странности» со статистикой, как правило, указывая на «стабилизацию» эпидемиологической ситуации на подконтрольных территориях. Однако параллельно с этим на Дальнем Востоке наблюдалась противоположная тенденция, где якобы официальные структуры через подконтрольные СМИ пытались «тиражировать угрозу» ухудшения эпидемиологической ситуации в борьбе с протестными выступлениями.

Октябрьские цифры заболеваемости невольно заставляют вспомнить печальный «бразильский вариант». Он подразумевает, что никого не «загоняют» на самоизоляцию. Его реализация сделала латиноамериканскую страну одним из эпицентров пандемии, под удар там попало огромное количество населения, «чтобы не пострадала экономика». Бизнес-омбудсмен Борис Титов, между тем, уже заявил , что делает «всё возможное», чтобы в России не был введён очередной карантин. Избежать последнего пообещали и в Госдуме, хотя до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение более жёстких мер в связи с пандемией коронавируса.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.