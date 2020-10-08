Роспотребнадзор допустил ужесточение мер по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/b43662b6-08ed-11eb-a898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила введение более жёстких мер в связи с пандемией коронавируса. Но это возможно в том случае, если россияне не будут соблюдать сегодняшние ограничения, считает главный санврач РФ.

Глава ведомства отметила, что ситуация с заболеваемостью инфекцией в стране усложняется, однако власти к этому готовы.

У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придётся принимать какие-то другие меры, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1» в интервью Наиле Аскер-заде.

Рост заболеваемости на сегодня наблюдается в 60 регионах страны. Ещё 20 субъектов отчитываются о стабильной ситуации с коронавирусом либо о снижении показателей заболеваемости. Есть рост в группе от 60 лет, но больше всего новых случаев заболевания фиксируется в возрастной группе от 30 до 49 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона отказаться от поездок в общественном транспорте без крайней необходимости. Глава Подмосковья в своём обращении отдельно выделил находящихся в группе риска пожилых людей.