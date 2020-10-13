В Госдуме назвали три условия, при которых в России не будет локдауна

https://static.news.ru/photo/1a409db6-0d11-11eb-9596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России должны быть выполнены всего три условия, чтобы избежать введения нового жесткого карантина и локдауна, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Дмитрий Морозов.

Первым условием, о котором сказал Морозов, стало соблюдение гражданами всех рекомендаций и мер профилактики распространения коронавируса. Речь идёт о мытье рук, социальной дистанции, ношении масок и перчаток, использовании антисептиков, сказал депутат в беседе с Ura.ru.

Морозов сказал, что в этот непростой период на передний план выходит гражданская ответственность и призвал жителей России «соображать».

Вторым фактором, который может помочь России избежать тотального локдауна, Морозов назвал вакцинацию людей из групп риска, что моментально должно положительно сказаться на общей ситуации в стране.

Третье условие по Морозову — сохранение баланса между заболевшими коронавирусом и людьми, больными другими заболеваниями.

Как сообщал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 октября, что российская система борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа при имеющемся росте уровня заболеваемости позволяет избежать полного локдауна.

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в тот же день высказал схожее мнение, отметив, что власти России постараются избежать локдауна из-за второй волны COVID-19. В данный момент, по его словам, выбор сделан в пользу экономики, роста доходов и количества рабочих мест, а не в пользу защиты от коронавируса.