Кудрин объяснил, почему Россия откажется от локдауна из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d0ac1eca-0c87-11eb-9cb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России постараются избежать локдауна из-за второй волны COVID-19. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

В интервью телеканалу «Мир» он отметил , что выбор сделан в пользу экономики, роста доходов и количества рабочих мест, а не в пользу защиты от коронавируса. Однако если ситуация продолжит ухудшаться, власти могут изменить своё решение.

Пока, я думаю, московское руководство рационально действует, но нужно дуть на воду, — заявил Кудрин.

Он добавил, что снижение ВВП из-за второй волны заболевания окажется ниже ожиданий, а потери малого и среднего бизнеса от ограничений дополнительно возрастут.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал введённые ограничения, направленные против распространения коронавируса. По его словам, в них нет элементов локдауна. Он отметил, что предприятия продолжают работать и экономика не закрывается. Представитель главы государства объяснил это мобилизацией системы здравоохранения, что позволяет России оставаться устойчивой на фоне COVID-19.