Кудрин объяснил, почему Россия откажется от локдауна из-за COVID-19

Власти России постараются избежать локдауна из-за второй волны COVID-19. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.
В интервью телеканалу «Мир» он
Пока, я думаю, московское руководство рационально действует, но нужно дуть на воду, — заявил Кудрин.
Он добавил, что снижение ВВП из-за второй волны заболевания окажется ниже ожиданий, а потери малого и среднего бизнеса от ограничений дополнительно возрастут.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал введённые ограничения, направленные против распространения коронавируса. По его словам, в них нет элементов локдауна. Он отметил, что предприятия продолжают работать и экономика не закрывается. Представитель главы государства объяснил это мобилизацией системы здравоохранения, что позволяет России оставаться устойчивой на фоне COVID-19.
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