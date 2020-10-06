В Кремле не видят элементов локдауна в ограничениях из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/1697e848-07e6-11eb-9eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал введённые ограничения, направленные против распространения коронавируса. По его словам, в них нет элементов локдауна.

Он отметил, что предприятия продолжают работать и экономика не закрывается. Представитель главы государства объяснил это мобилизацией системы здравоохранения, что позволяет России оставаться устойчивой на фоне COVID-19, передаёт РИА Новости.

Вы видите, что пока нет никаких элементов локдауна, есть решения отдельных регионов по каникулам. Есть рекомендации пожилым людям, которые входят в группу риска, но экономика не закрывается, всё работает, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Исключение составляют лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно.

Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов. Власти Москвы рассчитывают, что подобное решение будет способствовать снижению распространения коронавируса благодаря ограничению социальных контактов и уменьшению пассажиропотока в транспорте.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).