РФ выйдет на плато в 9 тыс. заразившихся COVID-19 в сутки за пару недель

https://static.news.ru/photo/79a9662a-034d-11eb-8c94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальное число заразившихся коронавирусом не превысит в России 9 тыс. человек, а выход на это плато произойдёт в течение 14 дней. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тыс. заболевших в сутки, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пшеничной, сроки выхода РФ на плато зависят от сознательности граждан и если все будут дружно соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, то рост скоро остановится.

Эксперт также отметила, что к этому дню эпидемиологическая ситуация в России не является критической, а речь идёт о сезонном росте уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. При этом в стране резерв коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 был создан заблаговременно.

Сейчас как раз таки эти койки начинают разворачиваться для того, чтобы своевременно оказать в нужном объёме помощь всем пациентам, которым необходима госпитализация, — пояснила Пшеничная.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразился ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человека. 177 из них погибли за истекшие 24 часа.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре допустили повторные ограничения из-за коронавируса.