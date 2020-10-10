Роспотребнадзор назвал сроки выхода в РФ на плато по COVID-19

https://static.news.ru/photo/e101efde-0c46-11eb-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что на плато по заболеваемости COVID-19 Россия может выйти в течение 10–20 дней. По её словам, такие сроки обусловлены тем, что ограничительные меры стали вводиться в конце сентября — начале октября.

Специалист отметила, что осенью россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики, сообщае т РИА Новости.

Пшеничная считает, что перевод части работающих россиян на удалённый режим и отправление школьников на дополнительные каникулы должны замедлить темпы прироста новых случаев. Однако эффективность мер станет понятна не сразу из-за длительного инкубационного периода у коронавируса. Выход на плато, как правило, происходит через 1,5 инкубационного периода, подчеркнула специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль поделился мнением о ситуации с распространением COVID-19 в России. По его словам, рост числа инфицированных говорит о том, что россияне по-прежнему живут в надежде на авось. Поведение отдельных россиян во время пандемии вызывает лишь недоумение, отметил доктор.