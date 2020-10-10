Надеются на авось: Рошаль оценил поведение россиян при пандемии COVID-19

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Жильцов могут выселить из квартиры за долги по ЖКХ только по решению суда. При этом платежи должны не поступать более полугода по неуважительным причинам.

Но это касается только неприватизированного жилья, в котором люди проживают по договору социального найма, пояснила адвокат одного из столичных бюро Надежда Ермолаева агентству ПРАЙМ. При этом по закону власти не...