Надеются на авось: Рошаль оценил поведение россиян при пандемии COVID-19

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль поделился мнением о ситуации с распространением COVID-19 в России. По его словам, рост числа инфицированных говорит о том, что россияне по-прежнему живут в надежде на авось.
Поведение отдельных россиян во время пандемии вызывает лишь недоумение,
Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже, — подчеркнул Рошаль.
Он настаивает на необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Наверное, это особенность нашего народа российского — «свобода мысли». Дескать, всё хорошо, всё правильно вы говорите, только мне это нипочем! — заявил доктор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавирусной инфекции продолжится ещё не менее одного года. Такое мнение высказал главный пульмонолог министерства, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. По словам доктора медицинских наук, ситуация осложняется вполне предвиденным развитием событий: осложнениями, которые начались текущей осенью.
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