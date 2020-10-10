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Надеются на авось: Рошаль оценил поведение россиян при пандемии COVID-19

07:27, 12 октября 2020
Леонид Рошаль Леонид Рошаль Фото: АГН Москва/Global Look Press

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль поделился мнением о ситуации с распространением COVID-19 в России. По его словам, рост числа инфицированных говорит о том, что россияне по-прежнему живут в надежде на авось.

Поведение отдельных россиян во время пандемии вызывает лишь недоумение, отметил доктор в беседе с KP.RU.

Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже, — подчеркнул Рошаль.

Он настаивает на необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Наверное, это особенность нашего народа российского — «свобода мысли». Дескать, всё хорошо, всё правильно вы говорите, только мне это нипочем! — заявил доктор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавирусной инфекции продолжится ещё не менее одного года. Такое мнение высказал главный пульмонолог министерства, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. По словам доктора медицинских наук, ситуация осложняется вполне предвиденным развитием событий: осложнениями, которые начались текущей осенью.

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