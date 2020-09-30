В Роспотребнадзоре допустили повторные ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4ad40a16-0330-11eb-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре допускают, что власти вновь могут прибегнуть к введению жёстких ограничений для граждан из-за второй волны распространения коронавируса в России.

Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Всё зависит от динамики заболеваемости, — заявила «Интерфаксу» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В то же время она отметила, что в случае соблюдения всех рекомендаций, вероятнее всего, повторное введение режима самоизоляции не потребуется.

При соблюдении всех мер профилактики коронавирусной инфекции, рекомендованных Роспотребнадзором, прекращение роста заболеваемости (выход на плато) произойдёт в течение октября, более точных прогнозов в отношении выхода на плато сделать невозможно, — добавила эксперт.

Она уточнила, что плато заболеваемости может быть достигнуто как в ближайшие дни, так и ближе к началу ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за сутки в России был зарегистрирован 8481 новый случай заражения COVID-19. В Москве были выявлены 2308 заразившихся.