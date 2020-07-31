В Москве Следственным комитетом расследуется коллективное уголовное дело по статье 213 УК («Хулиганство») против футбольных фанатов «Спартака», которое уже затронуло десятки представителей движения и может стать знаковым для взаимоотношений власти и «околофутбольной» среды. Оно было заведено после того, как 19 июня поклонники «красно-белых» устроили шумные проводы спортсменов в Тулу на матч с «Арсеналом». Как говорят представители сообщества, в «околофутболе» подобные мероприятия в поддержку любимых команд являются привычными и как правило не вызывали жёсткой реакции со стороны властей. На этот раз несколько её участников стали фигурантами уголовного дела и находятся под подпиской о невыезде, им грозит до семи лет тюрьмы. NEWS.ru выяснил подробности этой истории и рассказывает, как лояльное в последнее время и довольно управляемое фанатское сообщество вновь оказалось в опале на фоне обострения внутриполитической обстановки.

Хулиганство или «административка»?

В день выезда «Спартака» в Тулу, в сети появилось видео, на котором фанаты с фаерами и дымовыми шашками сначала выбежали на проезжую часть возле домашнего стадиона «Открытие Арена» перед отправляющимся на матч кортежем. Там они развернули баннер «Победа или смерть», а затем выстроились вдоль дороги, провожая футболистов речёвками. За происходящим наблюдали полицейские из машины сопровождения.

Футбол возвращается. «Спартак» отправился в Тулу! На выезде со стадиона команду проводили болельщики. И всегда мы рядом, где бы клуб наш не играл, — сказано в подписи к ролику.

Уже утром 20 июня в УВД по Северо-Западному административному округу Москвы сообщили, что следственная часть этого подразделения столичного главка полиции завела уголовное дело по ст. 213 УК «Хулиганство», признаки которого силовики усмотрели в действиях болельщиков.

19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджог «фаеров» и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса. Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок, — говорилось на сайте ведомства.

Впоследствии стало известно, что полиция проводила оперативно-следственные мероприятия у 70 человек, троим из них — Даниил Грачёву, Максиму Маренко и Артёму Соколову — избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Утренние обыски, как отмечали фанаты, продолжались в течение нескольких недель после акции. Некоторых ультрас привозили на допросы в столицу из московской области. Один из них, некий Алексей по прозвищу Гитара, также якобы числился среди вероятных фигурантов дела. Как сообщали его товарищи, он писал «десятки объяснительных в ряд инстанций». NEWS.ru нашёл этого человека и связался с ним, однако он отказался общаться.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного управления МВД, в настоящее время уголовное дело против фанатов передано по подведомственности в органы СК. Представитель московского главка СК Юлия Иванова не смогла прокомментировать подробности дела, посоветовав «обратиться в органы полиции».

В разговоре с NEWS.ru замруководителя фанклуба «Спартака» Александр Секунов отметил, что 30 июля более 20 болельщиков были вызваны на допрос. В какое именно ведомство, он не уточнил.

Вскоре после инцидента возле стадиона Совет директоров ФК «Спартак-Москва» выразил обеспокоенность в связи с задержаниями болельщиков.

Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом. Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов, в том числе в других городах страны, — говорится в заявлении.

Президент клуба Леонид Федун направил первому замминистра внутренних дел Александру Горовому письмо, в котором призвал «тщательно рассмотреть все обстоятельства задержания болельщиков». По его убеждению, произошедшее 19 июня возле стадиона «Открытие Арена» не может и не должно классифицироваться как хулиганство.

По нашему твёрдому убеждению, скандирование традиционных спартаковских лозунгов без употребления нецензурной лексики, использование пиротехнических средств в безлюдном месте за территорией «Открытие Арены» и кратковременное, в течение одной минуты, перекрытие проезда на прилегающей к стадиону территории, которая де-факто используется только сотрудниками клуба и футбольной команды, не представляли общественной опасности. Аналогичные акции проводились болельщиками других клубов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и воспринимались общественностью в качестве красочного и позитивного элемента фанатской культуры. Во всех этих случаях действия не вызывали вопросов у правоохранительных органов, — написал Федун Горовому.

Столичному главку полиции написала обращение городская Общественная палата, в котором также звучит призыв «воздержаться от уголовного преследования» фанатов, «учитывая отсутствия ущерба кому-либо».

В защиту задержанных выступил и депутат Госдумы от партии «Единая Россия», призёр Олимпиады-2010 по биатлону Антон Шипулин. Он назвал происходящее «репрессиями на пустом месте».

Я не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте. Фанаты «Спартака» выкрикивали свои традиционные лозунги, не матерились, зажгли файеры в безлюдном месте, буквально на пару минут перекрыли дорогу, которую, как я понимаю, используют только сотрудники и игроки клуба. И где здесь основания для обысков в шесть утра и возбуждения уголовного дела (да ещё и по статье, где до семи лет лишения свободы)? — задался вопросом политик и спортсмен в Instagram.

Шипулин выразил уверенность, что акция 19 июня возле стадиона не может быть квалифицирована как хулиганство, поскольку согласно УК РФ — это «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».

Разве фанаты «Спартака» совершили это? Действия болельщиков, я в этом ничуть не сомневаюсь, были направлены исключительно на поддержку команды. Нет в этом преступления, вот так считаю, — отметил Шипулин.

Он пообещал обратиться с депутатским запросом «в соответствующие органы», чтобы те проверили законность заведения уголовного дела и проведение обысков.

Милость, ставшая гневом

За последние десятилетия футбольные фанаты неоднократно становились как «орудием» в больших играх, так и «разменной монетой». В середине нулевых некоторые объединения ультрас привлекались для охраны слётов прокремлёвской молодёжи. Сами активные болельщики признавались , что вступали в движения типа «Идущих вместе» и «Наши». По некоторым данным, в те времена власти рассчитывали использовать «околофутбол» для борьбы с оппозицией и «оранжевой угрозой».

В частности, в 2005 году на одну из группировок болельщиков падало подозрение в нападении на штаб нацболов в Москве. Тремя годами ранее националистически настроенные ультрас избили сторонников Эдуарда Лимонова в Саратове, где в то время проходил судебный процесс над радикальным писателем. Позднее некоторые представители «околофутбола» участвовали в национал-консревативном движении «Сорок сороков». Его представители известны противостоянием, в том числе силовым , с градозащитниками, выступающими против захвата общественных пространств РПЦ для строительства культовых сооружений.

Руслан Шамуков/ТАСС

Но если в начале нулевых «бесчинства» фанатов могли использовать в политических целях (некоторые аналитики, например, полагают, что беспорядки июня 2002 года в центре Москвы после матча Россия-Япония, якобы были допущены как один из аргументов в пользу принятия закона о противодействии экстремизму), то теперь представители околофутбола всё чаще фигурируют в конфликтах с властями.

Так, в августе 2019 года несколько болельщиков стали фигурантами уголовного дела о применении насилия в отношении представителя правопорядка и причинении вреда его здоровью после драки с ОМОНом во время матча «Зенита» и «Краснодара» в Петербурге. На тот момент это была уже не первая резонансная стычка фанатов с силовиками за сезон.

В декабре данная тенденция продолжилась. Перед встречей «Спартака» с «Зенитом» в Петербурге силовики задержали около 200 фанатов московского клуба. На несколько человек составили административные протоколы. Одного из них — Валерия Бевза, известного в околофутбольной среде как Амиго, — после возвращения в Москву вновь задержали и вернули в Петербург. Он якобы заинтересовал силовиков уже по уголовному делу о драке между фанатами «Зенита» и ЦСКА в мае 2019 года. Но по словам болельщика, в то время он находился в Уфе и не мог участвовать в инциденте. В итоге его оштрафовали за ругань матом и запретили посещать матчи в течение полутора лет. В знак протеста против массовых задержаний, в конце 2019 года фанаты большинства футбольных клубов Российской премьер-лиги демонстративно покидали трибуны в первых таймах матчей.

Однако, в том же Петербурге недавно наблюдалось и противоположная картина, более свойственная для начала нулевых годов. Там, как писал NEWS.ru, 3 января несколько десятков человек устроили несанкционированное шествие, перекрыв автомобильное движение. По словам очевидцев они выкрикивали нацистские лозунги с восхвалениями Адольфа Гитлера и вскидывали руки в нацистском приветствии. Участниками праворадикальной акции оказались фанаты футбольного клуба «Зенит», часть которых давно известна приверженностью идеям превосходства белой расы. Однако в этой вызывающей выходке борцы с экстремизмом не увидели разжигания ненависти и вражды, ограничившись административкой за мелкое хулиганство и переход улицы в неположенном месте.

Григорий Сысоев/РИА Новости

В беседе с NEWS.ru экс-глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин высказал предположение, что проблемы у отечественного околофутбола начались после того, как в июне 2016 года они устроили массовую драку с английскими «коллегами» во французском Марселе перед одним из матчей Евро. Якобы впоследствии российские власти решили их «усмирить» различными способами в преддверии ЧМ-2018.

Правоохранительная система за два года к ЧМ-2018 сумела создать супертотальный контроль над футбольными фанатами. В рамках него продолжается и эта история (уголовное дело в связи с акцией 19 июня. — NEWS.ru). Это не первое уголовное дело. До этого к болельщикам «Локомотива» приходили из-за того, что они что-то скандировали. До этого болельщики ЦСКА и «Спартака» в феврале в Москве подрались, в другом месте кто-то файер зажёг, кто-то по полю бегал и ко всем приходили — это всё продолжалось долгие годы. Уголовных дел было бесчисленное количество, но они редко доходили до суда. В данном случае наоборот — происшествие вообще не имеет состава преступления как такового. Это дело показательное, чтобы у людей не было мысли собраться больше 10, где-то выбежать файер зажечь, где-то перекрыть дорогу. «Всё равно ко всем придём и всех задержим». И вся система распознавания лиц на это рассчитана — в метро зашёл и все твои перемещения по городу в течение дня видны на компьютере, особенно в Москве. А на стадионе тем более всё снимается. Все четыре года «профилактические» меры происходят бесконечно, а сколько таких случаев в регионах, это ведь целая госпрограмма была, чтобы ЧМ-2018 спокойно прошёл. Он ведь самый спокойный был за всю историю. Александр Шпрыгин экс-глава Всероссийского объединения болельщиков экс-глава Всероссийского объединения болельщиков

Другой представитель фанатского сообщества — Василий Степанов, известный в своей среде как Вася Киллер, — уверен, что преследования болельщиков «Спартака» и другие дела против ультрас, толкают их в протестное движение. Он видит в этом негатив, как заслуженный борец с оппозицией. В середине 2000-х Степанов участвовал в акциях против лимоновцев и левых радикалов, а позднее имел отношение к упомянутому ранее движению «Сорок Сороков».

Всё, что сейчас происходит, имеет репрессивный характер. Силовики активных ребят «забирают» на улице, что является ошибкой. Ведь условные навальные и яшины захотят воспользоваться услугами и активностью ребят с трибуны, и на почве хейтерства, негатива этого, подписать их в свои ряды. Представляете: молодые, крепкие, активные ребята с тестостероном — если их убрать с трибун, они менее активными не станут же. Им же нужно куда-то свою энергию девать. Кто-то спортом займётся, а кому-то спорт не нравится, и эта активность в будущем выльется на демонстрациях. То, чего так боится власть и органы правопорядка, что фанаты пойдут на митинги, но они сами подталкивают к этому. И верхам стоит подумать над этими словами. Непонятно, зачем силовикам это, что им нравится, как 2018 год прошёл? Чтобы на трибунах сидели, как на балете, в театре? Василий «Киллер» Степанов фанат ФК «Спартак» фанат ФК «Спартак»

Также он уверен, что ситуацию с преследованиями фанатов надо «проработать и президентам, и владельцам футбольных клубов», поскольку болельщики — «это их доход с билетов». И если у людей, которые больше всех покупают абонементы и билеты, будут продолжаться проблемы, то удар придётся по «клубному карману».

Алексей Филиппов/РИА Новости

Кроме того, Степанов не исключил, что уголовного дела после акции 19 июня у стадиона «Открытие Арена» могло бы не быть, если бы организаторы файер-шоу и проводов команды письменно уведомляли и согласовывали их с местными властями и полицией. Ведь, как считает Киллер, «в нашей стране без бумажки ты нехороший человек, а с бумажкой — человек».

Писатель и болельщик «Спартака» Дмитрий Лекух в беседе в NEWS.ru признался, что ситуация с преследованием фанатов за проводы «предельно глупая и никому не нужная». По его мнению, данный конфликт переходит из околофутбольного в социальный «абсолютно на ровном месте».

Скорее всего это «творчество» кого-то из силовиков, ведь бывали уже случаи ранее: в МВД служил яростный фанат ЦСКА, который пытался сводить счёты со своими противниками, пока его не остановили. Это было в нулевые годы. Сейчас это не совсем реально, но мелкие пакости возможны. Скорее всего зубчики бюрократической машины сошлись не в тех местах — ведь даже президент говорит, что у нас бюрократическая машина начинает иногда работать в автономном режиме. Дмитрий Лекух писатель, болельщик «Спартака» писатель, болельщик «Спартака»

Также он обратил внимание на конфликт руководства «Спартака» с «Зенитом». Последний клуб, по словам Лекуха, «любит использовать административный ресурс там, где это у него получается». Однако он усомнился, что у петербургского клуба есть возможности использовать этот ресурс в Москве.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.