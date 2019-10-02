В Москве задержан заместитель гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам 35-летний Владимир Александров. По информации СМИ, его подозревают в махинациях с госзакупками на сумму 250 млн рублей. Вместе с ним задержана адвокат, которую следствие считает сообщницей. News.ru удалось найти подозрительные контракты, которые «Аэрофлот» заключал с юридическими фирмами.

Об обысках с изъятием документации и техники в кабинете Александрова стало известно вечером 1 октября. Следственные действия проводили сотрудники ФСБ в рамках дела, возбуждённого по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сам топ-менеджер задержан.

Претензии [следствия] несправедливы, Александров не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств, — рассказал ТАСС адвокат задержанного Сергей Жорин.

По информации СМИ, уголовное дело связано с нарушением в 2016–2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг. Правоохранители подозревают, что Владимир Александров заказывал от имени «Аэрофлота» юридические услуги в аффилированных компаниях, в то время как у авиаперевозчика имеется около 50 штатных юристов.

Telergam-канал Baza сообщает, что задержанный 60% всех госзакупок провёл с нарушением процедуры, в результате 240 тендеров выиграли связанные с ним люди. В частности, он покупал услуги у адвокатской фирмы «Консорс» и компании КАМО «Ваш адвокатский Партнёр». В штате «Консорс» было всего два юриста — знакомые Александрова. По условиям заключённого контракта, им установили оплаты по 400 евро в час. Таким образом, два адвоката получали вместе по 8–10 млн рублей в месяц. Сообщается, что ущерб оценивается в 250 млн рублей.

Золотые адвокаты

В Москве зарегистрирована Коллегия адвокатов «Консорс», чьими учредителями являются Роман Королёв, Александр Кошелев и Александр Сливко. Последний в 2014 году был признан виновным в даче взятки следователю за подлог документов в деле своего подзащитного — тот обвинялся в серии убийств и разбоев в составе организованной группы. Суд оштрафовал Сливко на 40 тыс. рублей и запретил заниматься адвокатской деятельностью в течение года.

Сливко также работал в коллегии «Ваш адвокатский Партнёр». С этой компанией «Аэрофлот» заключил договор об оказании юридических услуг по уголовным делам с 2016 по 2050 год. При этом сумма договора указана в размере 0 рублей. Предположительно, фиктивный контракт был заключен лишь для того, чтобы остальные договора с этой же фирмой проводить без конкурса.

О Владимире Александрове известно, что он родился в 1984 году. Занимал ответственные должности в органах прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации. С 2013-го работает в ПАО «Аэрофлот». В июле 2016 года назначен на должность заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот».

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечен благодарностью министра транспорта Российской Федерации. Он также попадал в рейтинг «1000 лучших топ-менеджеров России» от газеты «Коммерсант».

Также была задержана московский адвокат Дина Кибец, которая представляла интересы Александрова по гражданским делам. Ей предъявлено обвинение по статье «Мошенничество со значительным ущербом, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».