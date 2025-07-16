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16 июля 2025 в 18:35

В квартиру к покойному «призраку Киева» пришли с обысками

ГБР Украины провел обыски у разбившегося летчика ВСУ Пильщикова

Фото: Социальные сети

Государственное бюро расследований Украины провело обыски в квартире разбившегося пилота Вооруженных сил Украины Андрея Пильщикова (позывной Джус), сообщила спикер ведомства Татьяна Сапьян украинскому изданию «Общественное». Отмечается, что Джус был одним из лучших летчиков страны и получил известность, как один из «призраков Киева».

ГБР действует исключительно в рамках закона и с уважением к памяти павших героев, — прокомментировали в ведомстве.

До этого сообщалось, что лучшие летчики, которые были на Украине, погибли еще до того, как западные страны смогли поставить Киеву истребители F-16. Как пишет The Wall Street Journal, к их числу относились Алексей Месь, который лишился жизни на во время полета на иностранном самолете и Андрей Пильщиков, погибший еще в августе 2023-го в ходе тренировочного полета.

Также сообщалось, что ГБР Украины возбудило уголовное дело против неназванного бригадного генерала, командовавшего 23-м отдельным стрелковым батальоном, сообщило местное издание «Общественное». Журналисты уточнили, что по вине мужчины наблюдались большие потери на Лиманском и Харьковском направлениях в марте 2023 года — сентябре 2024-го.

Украина
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ГБР
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