Антисемитизм, Гиммлер, Муцураев и дьявол: что запретил Минюст в 2020 году

В ушедшем году Министерство юстиции запретило больше 100 материалов как экстремистские. Под ограничения попали исторические видеозаписи, популярные песни и значительное число ксенофобских произведений. NEWS.ru подробнее рассказывает о них, а также о том, какими побочными эффектами грозит подобная практика ведомства.

Разжигай, но помни

Согласно информации, опубликованной на сайте Минюста, в 2020 году он добавил в реестр экстремистских материалов 139 позиций. Под запретом оказались вещи самого разного толка, причём, на первый взгляд, достаточно необычные. Так, например, экстремистской признана видеозапись «Казаки — враги России», «начиная со слов: „Здравствуйте, друзья“ и заканчивающаяся словами: „Вот такие дела друзья, всего доброго!“». Запись длится 19 минут 18 секунд. Материал был запрещён решением Советского районного суда Тулы. Экстремистской признали газету «Владимирская Русь» тиражом 15 тыс. экземпляров.

Особенно много в списке Минюста касается евреев и ислама. Так, например, под запрет попал текст статьи, которая называется «Вопрос не в бытовой человеческой неприязни... Культ поклонения дьяволу в современном еврействе» (начинается со слов «Мировое еврейство — единственная популяция среди культурных народов земли, чья тайная мораль...», заканчивается словами: «... Ради этого мгновения и живём мы, ради этого мгновения все дела наши»). Материал запрещён решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. По решению Брянского суда под запрет попали статьи Александра Севастьянова: «Евреи украли 70% собственности РСФСР», «Ельцин ушёл, что изменилось?», «Что такое еврейская община в России?», «Россия — ключ к новой истории человечества». Севастьянов — бывший сопредседатель Национально-державной партии России, которую тот же Минюст лишил регистрации в 2003 году. Под запретом в 2020 году оказались труды и другого публициста — Петра Хомякова. Когда-то он был председателем исполкома «Конгресса русских общин» Дмитрия Рогозина. Минюст внёс в список экстремистских книгу Хомякова «Прогностическая поэма «Российский „Титаник“ и русский феникс», изданную в 2008 году. Однако, пожалуй, самым известным автором в прошлогоднем списке Минюста является бывший заключённый по 282-й статье УК РФ Борис Стомахин. Министерство запретило его напечатанную в 2017 году на Украине книгу «Насилие как метод».

Что касается ислама, то в обновлённом списке Минюста такие материалы, как видео «Сирия — очень трогательный нашид (исламские песнопения. — NEWS.ru)» длительностью 3 минуты 7 секунд. Видео под названием «Разговор к Чеченцам и чеченоязычным рабам России (на чеченском)». А также несколько других материалов подобного содержания.

Естественно, львиную долю «запрещёнки» составляют различные материалы неонацистского толка, в которых говорится об уничтожении по мотивам расовой ненависти, вроде запрещённой тамбовским судом аудиозаписи под названием Calvados — Primates, заканчивающейся словами: «Не дадим превратить нашу страну в Мозамбик!».

Также были признаны экстремистскими видео с различными конспирологическими теориями. Например, Новгородский районный суд запретил пять видео со схожей околоцерковной тематикой. На одном из них на протяжении 34 минут рассказывалось, что в паспорте гражданина РФ есть печать дьявола, в другом говорилось о том, что патриарх Кирилл — это якобы Антихрист.

Фанатские кричалки и историческая хроника

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новочебоксарский районный суд Чувашии внёс в реестр запрещённых материалов стихотворение, высмеивающее чемпионство футбольного клуба «Спартак» в 2017 году. Произведение начинается словами «Шестнадцать лет вы были без побед...», а заканчивается призывом «подтереться» клубной эмблемой.

Одними из, пожалуй, самых проблематичных тем, выбранных Минюстом для цензуры, стали кадры хроники Германии фашистского периода. Вот как, например, в перечне ведомства описывается один из запрещённых материалов: «Видеоролик под названием на немецком языке «А Tribute to the Waffen SS My Honor» (англ. «Дань уважения Ваффен СС моя честь»), продолжительностью 2 минуты 25 секунд.

Видеоролик начинается с демонстрации символики СС на флаге и на касках военных; в целом данный видеоролик представляет собой нарезку кадров исторической кинохроники, на которых запечатлены солдаты СС, марширующие в колоннах, занимающиеся физическими упражнениями, ведущие стрельбу в условиях боевых действий; кадры частично реставрированы и представлены в цвете, частично чёрно-белые; звук аутентичный, содержащий речёвки и лозунги СС, приветствия Г. Гиммлеру, А. Гитлеру, аудиоряд — динамичная музыка, — говорится на сайте Минюста.

Резонно возникает вопрос, разумно ли запрещать кинохронику, учитывая, что она широко используется в фильмах, сериалах и даже учебных программах.

Есть и другая проблема у списка Минюста: в 2020 году от него прилично «досталось» музыкальным группам. Среди запрещённых материалов — трек «ББПЕ» группы The Xynta, а также политическая песня «Тут не Франция» «Проекта увечье» или трек «2015» с одноимённого альбома коллектива «Рыночные отношения». Пожалуй, самым известным из исполнителей, на которого опустился дамоклов меч Минюста, правда, уже не в первый раз, стал чеченский бард Тимур Муцураев. Экстремистский список пополнили его произведения «Шамиль ведёт отряд» и «Гелаевский спецназ».

Муцураев — достаточно популярный исполнитель, причём среди различных сегментов русскоязычного Интернета. Его песни, указанные выше, как и другие из списка Минюста, были в свободном доступе, например, во «ВКонтакте». Любой мог перепостить их себе на страницу. То, что ещё вчера было абсолютно легально, сегодня грозит серьёзными неприятностями с законом. При этом никакой широкой кампании по оповещению населения или чего-то подобного Минюст не проводит, и сложно представить, как мог бы эффективно это делать.

Проблема носит далеко не теоретический характер, подобных случаев много. Так, например, 2 января стало известно о том, что москвич Александр Пещенко за один день получил 28 штрафов, каждый в размере 1 тыс. рублей, по административным делам о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). Большинство постановлений о штрафах оказались идентичными, при этом не во всех из них указывалось, какие именно песни, признанные экстремистскими, Пещенко разместил у себя. Однако в некоторых постановлениях говорилось, что гражданин размещал во «ВКонтакте» такие композиции, как «Заводи машину смерти», «Хук справа — нас не сломить», «Арийский Штурмовик» и другие.

Адвокат Зелимхан Бициев поделился с NEWS.ru своим видением проблемы и её решением.

Человек действительно может оступиться. Он может по незнанию знакомиться с каким-либо текстом, прослушивать какие-то аудиозаписи или добавлять себе в плейлист песни, не зная, что они недавно были признаны экстремистскими. В России действует принцип, что незнание закона не освобождает от ответственности. Ввиду этого я считаю, что правильнее было бы возложить ответственность на социальные сети, чтобы они контролировали недопущение возможности ознакомления с подобными материалами. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

Адвокат также считает, что в решении этой проблемы не обойтись без государства, на которое следует возложить обязанность по надсмотру за регулировкой экстремистского контента в соцсетях. Профильные ведомства стоит заставить более ответственно подходить к своей работе, уверен Бициев.