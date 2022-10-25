В Meta сообщили о работе над устранением неполадок с WhatsApp

Представитель Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что в курсе проблем с WhatsApp и компания работает над скорейшим восстановлением работы мессенджера, пишет Reuters. Ранее сервис по мониторингу сбоев в работе приложений Downdetector сообщил, что в работе WhatsApp по всему миру наблюдаются сбои.

В компании знают, что некоторые люди в данный момент испытывают проблему с отправкой сообщений и мы как можно скорее попытаемся устранить неполадки, — говорится в сообщении.

К 11:00 мск 25 октября число сообщений о проблемах в работе сервиса в разных странах резко возросло. Из Германии их поступило более 183 тысяч, из Великобритании — свыше 60 тысяч, из Индии — почти 29 тысяч, из Индонезии — около 9 тысяч, из Франции — почти 8 тысяч, из США — около 3,5 тысяч, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои в работе социальной сети. Их зафиксировал сервис Downdetector. Согласно приведенным данным, 59% пользователей «ВКонтакте» сообщили о перебоях в работе сервиса, примерно 20% указали на проблемы с приложением, а еще 15% заявили о проблемах с работой веб-сайта.