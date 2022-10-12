Россияне сообщили о массовых сбоях в работе «ВКонтакте»

Фото: Пресс-служба Вконтакте

Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе социальной сети, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Согласно приведенным данным, 59% пользователей «ВКонтакте» сообщили о проблеме с работой сервиса, примерно 20% жалуются на проблемы с приложением, а еще 15% заявили о проблемах с работой веб-сайта.

Наибольшее число жалоб на работу социальной сети поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Перми.

В апреле в работе сервера также произошел сбой. Тогда большинство пользователей социальной сети заявили о проблемах с работой веб-сайта, а также с приложением. Кроме того, сообщалось о проблемах с профилем.

Ранее стало известно, что все приложения холдинга VK пропали из магазина приложения App Store. Помимо приложений экосистемы социальной сети «ВКонтакте», удалена в том числе почта Mail.ru. В дальнейшем выяснилось, что пропали также другие приложения экосистемы социальной сети — «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ», а также другие приложения холдинга VK, включая почтовый сервис @Mail.ru. При этом отмечается, что ранее установленные на устройства Apple приложения работают в штатном режиме.