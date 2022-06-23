Украинские хакеры напали на портал «Госуслуги» Минцифры: украинские хакеры напали на портал «Госуслуги»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Портал «Госуслуги» подвергся интенсивным хакерским атакам, сообщили в Минцифры РФ, передаёт РИА Новости. Ранее об атаках сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова. На сервис устроена Ddos-атака, портал испытывает десятикратные нагрузки. Кибератаки удается отразить, и они не сказываются на работе.

Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на «Госуслуги», инициированные со стороны Украины. Около 09:30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства, — говорится в сообщении.

Ляпунов, в свою очередь, отметил, что атакам также подвергаются региональные и федеральные информационные ресурсы электронного правительства. Все атаки удается отразить, добавил он.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ рассказали о хакерских атаках на российские вузы, начавшихся 20 июня. Сообщается, что вредоносный трафик исходил из Европы и Северной Америки, атаки на учебные заведения продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами Национальной исследовательской компьютерной сети и IT-служб вузов.

О DDoS-атаках в день старта приемной кампании сообщили в вузах Свердловской и Челябинской областей и университетах Северо-Кавказского федерального округа. Также о кибератаках заявили в Астраханском госуниверситете имени В. Н. Татищева, уточнив при этом, что они ведутся с украинских IP-адресов. При этом отмечается, что массовые хакерские нападения не окажут серьезного влияния на ход приемной кампании в России, поскольку еще не все выпускники получили результаты ЕГЭ и аттестаты. Кроме того, подать документы на поступление в вуз можно через портал госуслуг или лично, посетив учебное заведение.