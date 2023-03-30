Девушка с декольте из «Соловьев Live» завирусилась в соцсетях. Кто она? Что известно об Анастасии Кузнецовой, которая стала популярна после того, как ее снимок крупным планом показал Сергей Карнаухов в «Соловьев Live»

Фото: Социальные сети

Анастасия Кузнецова

Девушка с декольте, запечатленная на видео сидевшей в зале во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко о западной угрозе, стала звездой соцсетей. Ведущий шоу «Соловьев Live» Сергей Карнаухов во время эфира сделал скриншот с ее изображением и вывел на экран. Кадры завирусились в соцсетях. Кто она такая и как попала в зал, где вещал Лукашенко?

Что известно о девушке с декольте

Выяснилось, что на видео — 21-летняя Анастасия Кузнецова, студентка Гомельского университета им. Франциска Скорины. Она часто участвует в белорусских правительственных мероприятиях от исполкома СНГ и Молодежного парламента. В своем Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) Анастасия называет себя госслужащим и «жрицей культа красоты». Правда, выступая в «Соловьев Live» уже после «минуты славы», она сказала, что «пока еще не госслужащий».

«Я внештатный сотрудник одного из правоохранительных органов в Республике Беларусь», — уточнила Анастасия.

В своем Telegram-канале Анастасия уделяет большое внимание правоохранительной тематике. В частности, напоминает «об реальной уголовной ответственности за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221 УК Республики Беларусь)».

«Не совершаем ошибок, граждане, иначе велика возможность отправиться в „санаторий“ принудительно», — объясняет она.

Кем хочет стать Анастасия

В будущем Анастасия видит себя на государственной службе, причем больше всего ей нравится «надзор».

Белорусский республиканский союз молодежи, по ее словам, — «это огромная такая подпора, где ты можешь пойти дальше по карьерной лестнице».

«Можешь возглавить какие-то молодежные структуры в областных комитетах, в городских комитетах. Ну а дальше дойти вплоть до министерства либо до парламента», — рассказала Анастасия.

Фото: t.me/sskarnaukhov Сергей Каранухов

Понравилось ли Насте быть звездой соцсетей

К свалившейся на нее «славе» Анастасия отнеслась с юмором.

«Были ли мне принесены извинения, об этом узнаете чуть позже. А для чего сделал [Карнаухов скриншот ее изображения с декольте]? Честно, не знаю. Множество догадок, но правильная ли хоть одна из них?», — рассуждает девушка.

После того, как видео завирусилось в соцсетях и мессенджерах, Каранухов пригласил героиню записи в прямой эфир, где Анастасия и рассказала о своих планах стать госслужащей.

Зачем Карнаухов заскринил девушку

Сам Карнаухов сказал, что тема размещения ядерного оружия на территории Белоруссии, обсуждавшаяся в выпуске, где были продемонстрированы кадры выступления Лукашенко, вызвала у него воспоминания из детства о страшной угрозе ядерного апокалипсиса.

«Когда под впечатлением этих эмоций увидел красивую девушку в зале, я не удержался и сделал скриншот. Но это была шутка. Однако об истинных мотивах я умолчу. Пусть это будет ярким напоминанием нам всем, что этой весной каждый мужчина должен оставаться мужчиной, а каждая женщина должна быть прекрасным созданием, которое радует и украшает этот мир», — сказал Сергей Карнаухов.

Владимир Соловьев одобрил такой подход. «Карнаухов показывает, что он сторонник традиционных ценностей, что делает его навеки нерукопожатным среди ЛГБТQ плюс-минус демократы-шмемократы», — заявил ведущий.