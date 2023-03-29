Встреча Путина и Лукашенко: что нового скажут про Украину и ядерное оружие 6 апреля Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко в рамках Высшего госсовета Союзного государства

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Новая встреча президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко намечена на 6 апреля в рамках Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. В свете сближения Москвы и Минска, включая нашумевшее решение разместить в Белоруссии российское ядерное оружие, любые контакты двух лидеров привлекают особое внимание — все стремятся узнать, о чем еще они могут договориться. NEWS.ru узнал, что будет в повестке встречи.

Какая тема будет главной на встрече Путина и Лукашенко

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повестка дня в ВГС сфокусирована на текущих актуальных вопросах развития Союзного государства, но «при необходимости там могут рассматривать вопросы, связанные с безопасностью, тем более эта тема в связи с известными событиями и недружественным окружением наших стран является весьма актуальной».

Про особое внимание к проблемам безопасности говорят и другие российские представители. Так, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что «за последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей „белорусских националистических формирований“, воюющих в составе ВСУ в Донбассе».

«Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп», — сказал Галузин.

Фото: president.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

Что они обсудят, кроме безопасности

«Конечно, лидеры двух стран будут обсуждать совместную безопасность в связи с эскалацией и ожиданием новых боевых действий после заявлений Украины о готовящемся наступлении», — рассказал NEWS.ru белорусский политолог Александр Шпаковский, директор аналитического центра «Актуальная концепция». Он же был членом президентской комиссии по внесению поправок в конституцию РБ.

По его словам, безопасность — далеко не единственная тема встречи Путина и Лукашенко. Также будут обсуждаться международные контакты, считает эксперт. Он напомнил, что усиливается взаимодействие между Минском, Москвой, Пекином и Тегераном. Недавно в Москве был с визитом председатель КНР Си Цзиньпин, а 29 апреля российскую столицу посетил глава МИД Ирана.

«Между нашими странами есть „политическая синергия“, — говорит Шпаковский. — Есть определенные китайские инициативы по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, сотрудничество, в том числе в рамках ШОС, тоже окажется в поле зрения во время предстоящих переговоров Лукашенко и Путина».

Какие перспективы есть в экономике

По словам Шпаковского, лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений, дальнейшей взаимной интеграции, укрепления сотрудничества в рамках Союзного государства.

«Экономические проекты приобретают особую значимость, — отметил эксперт. — Если говорить об импортозамещении, то в Белоруссии есть производственные компетенции, в том числе в критически значимой для России микроэлектронике. На производство значимых для России товаров Минску предоставлен кредит, и мы активно работаем».

В прошлом году РФ и РБ достигли рекордного товарооборота в $50 млрд, причем впервые торговое сальдо сложилось позитивно для белорусской стороны благодаря росту импорта из Белоруссии в Россию.

«В нынешнем году у Белоруссии есть планы по расширению присутствия на рынке РФ, — говорит Шпаковский. — То есть значение Белоруссии — не только военно-политическое. Она теперь — не только „балкон“, нависающий над странами Балтии, над Польшей. Выросло и экономическое значение Минска. Наша страна становится очень важным индустриальным и сельскохозяйственным сектором, если рассматривать Россию и Белоруссию как общий организм».

Фото: president.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

Белоруссия в любом случае цель для НАТО?

В конституции Белоруссии до 27 февраля 2022 года был прописан ее безъядерный статус.

«В течение 2021 года в нашей стране прошла конституционная реформа, и 27 февраля прошлого года состоялся референдум, — напоминает Шпаковский, который сам входил в состав комиссии по внесению поправок в основной закон. — Была принята новая конституция, и в ней обязательства о безъядерном статусе нет. Это означает, что белорусские круги, формирующие политику, еще тогда прогнозировали обострение международной обстановки, и что нашей стране понадобится средства сдерживания».

Белоруссия, считает эксперт, рассматривается в НАТО как потенциальный противник Запада и как короткий путь на Москву.

«Некоторые поляки даже заявляют о готовности воевать с Россией. Вопрос — на чьей территории они собрались воевать? То есть мы видим, что нас пытаются втянуть в гонку вооружений. Но для нас это экономически очень затратно. И размещение ядерного оружия — это асимметричный ответ, возможно, обнуляющий планы Польши и Запада в целом. Поэтому мы рассматриваем российское ядерное оружие как фактор безопасности», — пояснил Шпаковский.

По его словам, сейчас некоторые опасаются, что Белоруссия станет мишенью для Запада, разместив у себя российское ядерное оружие.

«Есть у нас ядерное оружие или нет — мы для Запада все равно перспективная цель», — считает Шпаковский.

Между тем Польша угрожает Минску новыми ограничениями.

«Объявление о размещении ядерного оружия в Белорусии обязательно приведет к объявлению дополнительных санкций. Уровень санкций будет гораздо жестче для режима Лукашенко», — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Бухаресте.