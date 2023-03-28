В Кремле рассказали о подготовке Путина к встрече с Лукашенко Песков: Россия готовится к Высшему госсовету Союзного государства

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Власти России активно готовятся к заседанию Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет 6 апреля. Главы государств планируют обсудить перспективы развития Союзного государства, а также поговорить о безопасности в свете последних событий, передает РИА Новости.

Он в апреле планируется, готовится. В рамках подготовки накануне были контакты на министерском уровне премьеров. Повестка дня в ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства. При необходимости, конечно, там могут рассматривать вопросы, связанные с безопасностью. Тем более эта тема в связи с известными событиями и недружественным окружением наших стран является весьма актуальной, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы РФ рассказал, что администрация президента не сообщает о каждом разговоре Путина и Лукашенко. Диалог между лидерами проходит на постоянной основе, отметил Песков.

Путин ранее сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Путин указал, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие.

Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.