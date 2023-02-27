Между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко идет насыщенный диалог на постоянной основе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что лидеры двух стран общаются достаточно часто.
Президенты достаточно часто общаются, и далеко не о каждом общении мы сообщаем. Поэтому у них действительно очень насыщенный, плотный диалог на постоянной основе, вот что я могу сказать, — сказал Песков.
17 февраля Лукашенко заявил на встрече с Путиным в Ново-Огарево, что по итогам 2022 года страны достигли беспрецедентного объема товарооборота. Взаимная торговля товарами и услугами принесла Москве и Минску $50 млрд,
Перед этим президенты встречались в декабре 2022-го в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита стран СНГ. Лидеры государств подвели итоги уходящего года и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию.
6 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран провели содержательный телефонный разговор.