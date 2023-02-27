Александр Чеков

В Кремле заявили, что сообщают не о каждом разговоре Путина и Лукашенко Песков заявил, что Путин и Лукашенко часто общаются и ведут насыщенный диалог

27 февраля 2023 в 12:57

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи