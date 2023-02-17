Лукашенко сообщил о беспрецедентном товарообороте между Москвой и Минском Лукашенко: товарооборот между Белоруссией и Россией по итогам 2022 года достиг $50 млрд

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой России Владимиром Путиным в Ново-Огарево, что по итогам 2022 года страны достигли беспрецедентного объема товарооборота. Взаимная торговля товарами и услугами принесла Москве и Минску $50 млрд, передает РИА Новости.

Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году беспрецедентный — $50 миллиардов. Около 44 миллиардов — товарами и плюс еще услуги, — сказал Лукашенко.

По словам главы Белоруссии, по итогам 2022 года российские компании заказали у белорусских IT-компаний программные продукты более чем на $300 млн.

Перед началом переговоров президенты в шутливой манере обменялись колкостями. Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Москву, на что тот ответил: «Как будто я мог не согласиться!».

В прошлый раз президенты встречались в декабре 2022-го в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита стран СНГ. Лидеры государств подвели итоги уходящего года и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию.

Встречу с российским коллегой Лукашенко анонсировал накануне.

6 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы двух стран провели содержательный телефонный разговор.