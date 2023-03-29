МИД РФ призвал НАТО серьезно задуматься из-за ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии должны заставить НАТО оценить серьезность сложившейся ситуации в мире, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Создана инфраструктура, достигнуты договоренности с Белоруссией, организованы соответствующие мероприятия. План есть, будут созданы необходимые хранилища. Мы надеемся, что серьезность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами, — сказал Рябков.

Он также отметил, что США расширили список собственных нарушений ДСНВ. Им никто не давал права не передавать РФ полугодовые данные о наличии ядерных вооружений, подчеркнул Рябков. По его словам, Москва будет наблюдать за тем, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения договора.

Президент РФ Владимир Путин объявил 27 марта о том, что Москва отправит в Белоруссию тактическое ядерное оружие. По его словам, на территории соседнего государства к 1 июля должно завершиться строительство хранилища для этого арсенала.

Кроме того, на белорусских аэродромах уже базируются 10 самолетов, которые способны нести ядерное оружие. Российский лидер подчеркнул, что данный шаг не означат передачу оружия Минску, просто Москва «делает то, что делали США десятилетиями».

В МИД Белоруссии заявили, что размещение ядерных боезарядов без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении ядерного оружия. Проблемой не будет также считаться обучение белорусских пилотов управлению самолетами со специфическими боеприпасами.