В Минске объяснили размещение ядерных боезарядов из России МИД Белоруссии: размещение ядерных спецбоеприпасов в республике не противоречит ДНЯО

Фото: Министерство обороны РФ

ОТРК «Искандер-М»

Размещение ядерных боезарядов в Белоруссии без передачи Минску контроля за ними не будет противоречить положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявили ТАСС в пресс-службе МИД республики. Проблемой не будет также считаться обучение белорусских пилотов управлению самолетами со специфическими боеприпасами. В ведомстве добавили, что такая практика «не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав». Там также отметили, что страну вынудили реагировать на наращивание потенциала НАТО в соседних странах.

Военное сотрудничество осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории страны без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречит положениям статей I и II ДНЯО, — сказали в МИД.

О том, что Москва направит в Белоруссию тактическое ядерное оружие, президент РФ Владимир Путин объявил накануне. По его словам, на территории соседнего государства к 1 июля должно завершиться строительство хранилища для этого арсенала. Кроме того, на белорусских аэродромах уже базируются 10 самолетов, которые способны нести ядерное оружие. Российский лидер подчеркнул, что данный шаг не означат передачу оружия Минску, просто Москва «делает то, что делали США десятилетиями».

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Путин не блефует, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии. При этом он предположил, что такое решение Москвы не представляет опасности для США в военном плане.