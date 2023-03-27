РФ разместит ядерное оружие в Белоруссии: что это значит, к чему приведет Александр Лукашенко уже получил первый «Искандер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искандер-м

Президент России Владимир Путин объявил, что Москва направит в Белоруссию тактическое ядерное оружие. По словам российского лидера, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Поводом для подобного шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Что известно о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, к чему это приведет и как на данную новость отреагировали на Западе — в материале NEWS.ru.

Почему Россия направит ядерное оружие в Белоруссию

Путин рассказал, что к 1 июля на территории Белоруссии должно закончиться строительство специального хранилища для ядерного оружия. Российский лидер добавил, что на аэродромах республики уже находятся 10 самолетов, способных нести такое оружие.

«Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали „Искандер“, с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия», — пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что размещение оружия не нарушает обязательств по ДСНВ.

По словам Путина, президент Белоруссии Александр Лукашенко давно просил разместить на территории своей страны российское ядерное оружие.

Когда Лукашенко просил Россию разместить ядерное оружие в Белоруссии

О своем желании разместить на территории Белоруссии ядерное оружие Лукашенко публично заявил еще до начала спецоперации России на Украине, в 2021 году. В интервью российскому телеведущему Дмитрию Киселеву, напомнившему белорусскому лидеру о заявлении генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерное оружие могут перевезти восточнее Германии, Лукашенко заметил: «Понятно куда — в Польшу. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Искандер-м

В ноябре 2021 года в интервью российскому журналу «Национальная оборона» Лукашенко признался, что хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

«Мне надо несколько дивизионов на западном и южном направлениях, пусть стоят. Это 500 км [дальность пуска], потому что наш „Полонез“ (реактивная система залпового огня. — NEWS.ru) — до 300 км. Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне нужны здесь эти 500-километровые ракетные установки», — заявил Лукашенко.

Следующее публичное обсуждение вопроса размещения российского ядерного оружия в Белоруссии состоялось в июне 2022 года во время переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Российский лидер отметил, что в тот момент в шести европейских странах — членах НАТО американцы хранили 200 ядерных тактических боезапасов, в основном атомные бомбы. И для их возможного применения были подготовлены, по словам Владимира Путина, 257 самолетов за пределами США.

«Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально, — обратился Путин к Лукашенко. — Можно, но, наверное, нет необходимости. Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безопасности наших стран, Союзного государства, а может быть, ОДКБ мы просто обязаны», — подчеркнул президент России.

Он предложил дооборудовать на российских авиационных заводах «достаточно большую группировку самолетов СУ-25, находящуюся на вооружении белорусской армии, и начать подготовку лётного состава».

«И как вы просили, в течение нескольких ближайших месяцев мы передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер-М“, которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты», — пообещал Владимир Путин.

Спустя неделею после переговоров с президентом России Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, заявил, что если Польша решится применить ядерное оружие, то Беларусь будет готова ответить ей.

«Польша обратилась к американцам и попросила привезти им ядерное оружие. Я тогда президенту Путину сказал: „Почему мы делаем вид, что ничего не происходит?“ Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить им зеркально», — сказал Лукашенко.

Зачем нужны «Искандеры»

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов, разработанных Конструкторским бюро машиностроения. Данные комплексы предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также прикрываемых ими объектов на расстоянии до 500 км.

Как отреагировал Пентагон на размещение российского ЯО в Белоруссии

Пентагон на фоне планов Москвы по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия заявил, что причины для изменения готовности ядерных сил США отсутствуют. По данным Reuters, такого же мнения придерживаются в Белом доме.

«Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — подчеркнули в Пентагоне.

Что говорят в Евросоюзе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС ответит санкциями на размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Он назвал такой шаг «безответственной эскалацией», угрожающей европейской безопасности.

Власти Германии расценили заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии как «очередную попытку ядерного запугивания». Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ заявил, что приведенное в качестве примера российским лидером размещение ядерного оружия США в ряде стран Европы не может служить оправданием такого шага.

«Заявление Владимира Путина о размещении ядерного оружия в соседней Белоруссии подверглось критике со стороны правительства Германии. В МИД ФРГ заявили о „дальнейшей попытке ядерного запугивания“», — говорится в публикации МИД ФРГ.

Какой была реакция НАТО

НАТО внимательно следит за ситуацией после того, как российский президент Владимир Путин объявил о решении разместить тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Альянса.

«Мы не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые заставили бы нас скорректировать нашу собственную», — заявил представитель Североатлантического альянса.

Представитель НАТО считает, что «союзники по Альянсу действуют, полностью соблюдая свои международные обязательства».

Что говорят о ядерной войне российские политики

На минувшей неделе российские политики сделали ряд заявлений на тему ядерной войны.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возросшей угрозе начала ядерного конфликта.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Дмитрий Медведев

«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис», — сказал он.

Кроме того, Медведев предупредил, что попытка Украины отвоевать Крым станет основанием применить любое оружие, в том числе предусмотренное «основами доктрины ядерного сдерживания». Он считает, что попытка «отколоть часть государства» равна «посягательству на существование самого государства».

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что вероятность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем на протяжении последних нескольких десятилетий.

«Абсолютно беспрецедентная степень враждебности США, курс на безоглядную эскалацию конфликта на Украине, проведение тотальной и все более изощренной по своим формам гибридной войны против России поменяли принципиальным образом для нас всю обстановку в области безопасности», — объяснил Рябков.