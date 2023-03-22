МИД России оценил вероятность начала ядерного конфликта Рябков: наблюдается самая высокая вероятность ядерного конфликта за последние десятилетия

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Вероятность ядерного конфликта в мире сейчас выше, чем была в последние несколько десятилетий, заявил замглавы МИД России Рябков в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» в рамках международного клуба «Валдай», передает ТАСС. По его словам, США продолжают активные враждебные действия против России, причем далеко не только на Украине. Дипломат отметил, что Москва придерживается позиции мира свободного от ядерной угрозы. Рябков добавил, что условием к обсуждению возобновления ДСНВ является изменение курса США в отношении к России.

Абсолютно беспрецедентная степень враждебности США, курс на безоглядную эскалацию конфликта на Украине, проведение тотальной и все более изощренной по своим формам гибридной войны против России поменяли принципиальным образом для нас всю обстановку в области безопасности, — сказал Рябков.

22 марта Рябков отметил, что Вашингтон фактически напрямую вовлечен в конфликт на Украине и поставляет Киеву все более смертоносные вооружения, в том числе кассетные боеприпасы. Дипломат призвал американские власти не продолжать идти по пути эскалации. Он добавил, что США также «нарываются» на ответные меры, продолжая использовать свои БПЛА в той зоне, где РФ ввела особый режим из-за проведения СВО.

Ранее стало известно, что Украина расширила запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20. По данным Reuters, в Киеве собираются сбрасывать с дронов части бомб.

Замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди также сообщила о намерении Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.