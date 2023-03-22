Медведев предупредил о приближении ядерного апокалипсиса Медведев: угроза ядерного конфликта не миновала, она возросла

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Угроза ядерного конфликта в мире в настоящее время не только не миновала, но и наоборот — возросла. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Он также назвал причину, по которой миру грозит ядерный апокалипсис. Видеофрагмент беседы политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Миновала ли угроза? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис, — сказал Медведев.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.

Российский президент Владимир Путин отметил, что Москва будет вынуждена реагировать на поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Он также добавил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.