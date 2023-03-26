В США оценили планы Москвы по размещению ядерного оружия в Белоруссии Пентагон: планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии ничего не меняют для США

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Пентагон, США

Пентагон на фоне планов Москвы по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия заявил, что причины для изменения готовности ядерных сил США отсутствуют, сообщает Reuters. По данным агентства, такого же мнения придерживаются в Белом доме.

Мы видели сообщения о заявлении России [о размещении ядерного оружия в Белоруссии]... Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, — цитирует агентство Пентагон.

Президент России Владимир Путин 25 марта сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. По словам главы государства, поводом для таких действий стало заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Путин уточнил, что хранилище для нового оружия в Белоруссии построят к 1 июля.

Ранее Владимир Путин пояснил, что Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие. Глава государства подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ.