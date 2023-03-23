Медведев «взбодрил» директоров ОПК телеграммами Сталина: что в них сказано Какие телеграммы посылал Сталин директорам военных заводов и какой они имели эффект

Фото: РИА Новости

Дмитрий Медведев во время посещения ОАО «НПК» «Уралвагонзавод»

«Взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) собрался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Для этого он планирует зачитать им телеграммы Иосифа Сталина, отправленные на предприятия в годы Великой Отечественной войны. В ходе общения с журналистами и пользователями соцсетей он заявил, что недавно читал эти телеграммы и хочет ознакомить с ними директоров заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Что говорилось в телеграммах Сталина директорам заводов и какой эффект имели эти послания — в материале NEWS.ru.

Зачем Медведев читает телеграммы Сталина

Дмитрий Медведев в ходе общения со СМИ рассказал, что российский ОПК активно работает.

«ВПК „раскочегарился“, работает активно. Большинство предприятий работает в три смены. Работают, что называется, с колес, отсылают все в войска. Производят самые современные российские виды вооружений. Да еще в ситуации, когда нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород», — сказал зампред Совбеза.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Производство бронебойных танковых снарядов

По его словам, сейчас самое главное — «выпускать все это в необходимых объемах».

«Для этого запускаются новые производства. Да, мы какое-то время назад об этом не думали. Но это стало необходимым — запускать новые оружейные производства», — добавил Медведев.

Он напомнил, что даже Советскому Союзу в годы Второй мировой войны, «чтобы достичь баланса с гитлеровской Германией, потребовалось несколько лет».

«Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам ОПК. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов», — с улыбкой пояснил Медведев.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Какие телеграммы рассылал Сталин директорам военных заводов

Сталин, который в годы войны возглавлял Государственный комитет обороны (ГКО), поддерживал постоянную связь с директорами советских военных заводов. Известно множество телеграмм председателя ГКО, в которых он требует увеличить производство военной техники, дает указания, что именно необходимо производить, угрожает или хвалит за выполнение задач военного времени.

Так, телеграмму Анатолию Третьякову и Матвею Шенкману, директорам 1-го (московского) и 18-го (воронежского) авиационных заводов, после начала войны эвакуированных в Куйбышев (ныне Самара), Сталин отправил 23 декабря 1941 года. Он требовал ускорить производство штурмовиков Ил-2 и отказаться от выпуска истребителей МиГ-3.

Фото: Музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева. Самарский университет

«Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день, а Третьяков дает МиГ-3 по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не МиГи, а Ил-2. Если 18-й завод думает отбряхнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару», — заявил глава ГКО.

Фото: Russian Look/Global Look Press Иосиф Сталин

Он попросил Третьякова и Шенкмана «не выводить правительство из терпения» и потребовал выпускать «побольше Илов».

«Предупреждаю последний раз», — закончил Сталин.

Что за самолет Ил-2

Ил-2 — это советский штурмовик времен Второй мировой войны, созданный в ОКБ-240 под руководством авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Ил-2 имел бронированную кабину для защиты экипажа и жизненно важных узлов от огня с земли. Его называли «летающим танком», «бетонным самолетом» или «черной смертью».

Какой эффект имели телеграммы Сталина

Менее известна ответная телеграмма Шенкмана Сталину, отправленная на следующий день. Он признал «справедливую оценку плохой работы» и пообещал за месяц кратно увеличить производство штурмовиков Ил-2.

«Во исполнение вашего телеграфного указания сообщаем, что завод достигнет в конце декабря ежедневного выпуска трех машин, с 19 января — по 6 машин, с 26 января — по 7 машин», — писал Шенкман.

По его словам, основной причиной отставания завода по развороту выпуска самолетов было то, что их производство размещалось на недостроенной части завода.

«В настоящее время не достроен корпус агрегатных цехов, кузница, корпус заготовительно-штамповочный, компрессорная, отсутствуют тепло, воздух, кислород, достаточное количество жилья для рабочих», — перечислял директор 18-го авиазавода.

Шенкман попросил Сталина ускорить окончание строительства и улучшить снабжение завода комплектующими и материалами.

«Просим также обязать соответствующие организации о мобилизации для нас недостающих рабочих и об улучшении питания рабочих. Коллектив завода обязуется позорное отставание немедленно ликвидировать», — заключил он.

Справлялись не всегда

В январе 1942 года похожую телеграмму Сталин направил директору горьковского завода «Красное Сормово» Дмитрию Михалёву.

«Ваш завод плохо выполняет план по выпуску танков Т-34 и подрывает дело обороны страны. Нельзя далее терпеть, чтобы в момент серьезной опасности для страны и столицы крупный завод в тылу срывал поставку крайне необходимых для армии танков. Требую в ближайшие дни обеспечить выпуск не менее трех танков в день, доведя выпуск к концу месяца до четырех-пяти штук в день», — писал Сталин.

Напомним, Т-34 был основным танком РККА и ВС СССР до первой половины 1944 года. Он является самым массовым танком в истории, всего было построено более 50 тысяч штук. Т-34 принимали участие в боях на всех фронтах Второй мировой войны и послевоенного времени и стали одними из самых узнаваемых символов Победы.

Фото: Иван Шагин/РИА Новости Работница оборонного завода подготавливает минометы к отправке на фронт во время Великой Отечественной войны

Задание Сталина Михалёву было провалено по причине объективных сложностей с организацией производства совершенно новых для того времени танков. Директор, главный инженер и главный металлург были сняты со своих должностей, но до репрессий не дошло.

Однако сталинские угрозы приносили плоды. В сентябре 1941 года «письмо счастья» настигло директора Уральского машиностроительного завода Бориса Музрукова. Глава СССР попросил его «честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танка KB Челябинскому танковому заводу».

«Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», — писал Сталин.

Приказ был выполнен. Объем производства на «Уралмаше» с 1941 по 1945 год вырос по сравнению с довоенным временем в восемь раз, производительность труда увеличилась в шесть раз.

Сработают ли телеграммы Сталина сегодня

«Нельзя говорить, что в годы войны все было идеально. Но степень мобилизации экономики на военные нужды была очень высокой. И это была заслуга именно созданной тогда системы управления», — рассказал NEWS.ru историк, публицист Игорь Пыхалов.

Однако вряд ли возможно повторить сталинскую мобилизацию в современных условиях, считает он.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Дмитрий Медведев

«Сейчас совершенно другое общество. Если во время войны высоких начальников за промахи не только понижали в должности, но и сажали и расстреливали, то сейчас мы наблюдаем другую ситуацию. Телеграммы Сталина сейчас не подействуют. Они подействуют только тогда, когда начнутся реальные репрессии. Только так это может работать», — высказал свое мнение собеседник NEWS.ru.