Стало известно, как ЕС ответит России на ядерное оружие в Белоруссии Боррель: ЕС ответит санкциями на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Евросоюз ответит санкциями на размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, написал в своем Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он назвал такой шаг «безответственной эскалацией», угрожающей европейской безопасности.

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии будет безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности. Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. Евросоюз готов ответить дальнейшими санкциями, — сообщил Боррель.

О том, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что с 3 апреля приступят к обучению экипажей, а к 1 июля в Белоруссии построят специальное хранилище для ядерного оружия. Российский лидер пояснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о планах поставить украинским войскам боеприпасы с обедненным ураном.

Путин также сообщал, что белорусским коллегам уже помогли переоборудовать их самолеты для применения тактического ядерного оружия. Президент РФ подчеркнул, что Москва не передает оружие соседней стране, а делает то, что десятилетиями делали США.