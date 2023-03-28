В США оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии Болтон: заявление Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии не блеф

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия, вероятно, не является блефом, сказал изданию The Hill экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. При этом он предположил, что такое решение Москвы не будет иметь большого значения в военном плане.

Возможно, здесь он (Путин. — NEWS.ru) не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой, — сказал Болтон.

Он также напомнил, что большое количество ядерного оружия, крылатых ракет, беспилотников размещено в Калининградской области. По мнению Болтона, именно этот арсенал представляет наибольшую угрозу для Запада. Переброска некоторого количества ядерного оружия в Белоруссию вряд ли изменит ситуацию, считает экс-советник президента США.

О том, что Москва направит в Белоруссию тактическое ядерное оружие, Путин объявил накануне. По его словам, на территории соседнего государства к 1 июля должно завершиться строительство хранилища для этого арсенала. Кроме того, на белорусских аэродромах уже базируются 10 самолетов, которые способны нести ядерное оружие. Российский лидер подчеркнул, что данный шаг не означат передачу оружия Минску, просто Москва «делает то, что делали США десятилетиями».