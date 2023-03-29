Решение Путина напугало Запад 19FortyFive: для Запада стало катастрофой решение Путина о ядерном оружии для Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искандер-М»

Решение президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии напугало Запад, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. В статье для американского издания 19FortyFive он подчеркнул, что Запад ожидает катастрофический исход в случае прямого столкновения с Москвой.

Путин сделал еще один шаг, объявив, что Россия собирается разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Многие на Западе отвергают это действие как пустую риторику. Игнорирование «слона» в комнате может привести к мрачному катастрофическому исходу для Запада, — считает офицер.

Дэвис указал на отсутствие у США «козыря», чтобы победить Россию. По его мнению, на каждое решение Запада у Путина есть «соответствующий ядерный туз». Москва пользуется военным преимуществом и навязывает Западу свои правила, заключил американский подполковник.

Ранее директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант заявил NEWS.ru, что ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, поможет обезопасить страну. Он напомнил, что польская армия многократно превосходит белорусскую, и ядерное оружие может быть асимметричным ответом на угрозу вторжения со стороны Варшавы.