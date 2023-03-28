Названа главная причина размещения ядерного оружия России в Белоруссии В Белоруссии считают, что ядерное оружие поможет обезопасить страну

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Искандер-М

Ядерное оружие, размещенное в Белорусиии, поможет обезопасить страну, заявил NEWS.ru директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Он напомнил, что польская армия многократно превосходит белорусскую и ядерное оружие может быть ассиметричным ответом на угрозу вторжения со стороны Варшавы.

Не думаю, что размещение ядерного оружия в Белоруссии кардинально изменит баланс сил в Европе, несмотря на размещенное оружие в Калининградской области. По крайней мере, это поможет обезопасить Белоруссию. По крайней мере, это остудит горячие головы, предотвратив возможное нападение на территорию Белоруссию. Ядерное оружие таким образом выравнивает силы, — заявил он.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Путин указал, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие.

Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.