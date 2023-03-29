В Бельгии напомнили Европе о размещенном в регионе ядерном оружии США Политик Девинтер: ЕС забыл о 150 ядерных боеголовках США в Восточной Европе и Турции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бельгийский политик Филипп Девинтер рассказал РИА Новости, что приблизительно 150 ядерных боеголовок США разместили на территории Турции и Восточной Европы. По словам эксперта, странам Евросоюза следует не забывать об этом, когда они высказывают недовольство решением Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он также назвал нелогичным решение оставить данное вооружение и технику, которая способна нести ее, на территории Европы после «железного занавеса» и разоружения бывших стран-участниц Варшавского договора.

Когда в Европе говорят о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия, они забывают о расположенных в Турции и Восточной Европе 150 американских тактических ядерных боеголовках, нести которые способны находящиеся на вооружении НАТО многофункциональные истребители F-16. Нелогично держать их там после падения «железного занавеса» и исчезновения аналогичного вооружения на территории стран Варшавского договора, — сказал Девинтер.

Он назвал «пережитком холодной войны» американские боеголовки B61, которые находятся в Европе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.