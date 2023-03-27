Ведущий Карнаухов объяснил, зачем заскринил женщину с декольте

Фото: Россия 1

Сергей Карнаухов

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов объяснил, зачем увеличил изображение зрительницы с декольте из зала, в котором президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал о размещении ядерного оружия. Журналист не удержался и запечатлел снимок с девушкой, которую посчитал красивой, пишет «Газета.Ru». При этом зрители видели все действия, которые Карнаухов совершал со своего планшета.

Тема размещения ядерного оружия на территории Белоруссии вызвала у меня воспоминания из детства о страшной угрозе ядерного апокалипсиса. Когда под впечатлением этих эмоций увидел красивую девушку в зале, я не удержался и сделал скриншот, — заявил Карнаухов и признался, что это шутка.

Об истинных мотивах телеведущий решил не говорить напрямую.

Пусть это будет ярким напоминанием нам всем, что этой весной каждый мужчина должен оставаться мужчиной, а каждая женщина должна быть прекрасным созданием, которое радует и украшает этот мир, — сказал журналист.

Ранее в эфире шоу Владимира Соловьева упал в обморок руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. После инцидента он признался, что не выспался, из-за чего в студии у него закружилась голова.