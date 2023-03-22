Упавший в эфире шоу Соловьева профессор назвал причину обморока Профессор Карнеев назвал причиной обморока во время шоу Соловьева переутомление

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Андрей Карнеев

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, упавший в обморок во время эфира шоу Владимира Соловьева, назвал причиной произошедшего плохое самочувствие из-за переутомления. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что у него начала кружиться голова на фоне недосыпа.

Вы знаете, просто не выспался и как бы немножко голова стала кружиться. Нужно было сразу уйти за кулисы, я думал до конца, неудобно было уходить. Буквально на три секунды потерял баланс. Все нормально, там медики меня уже осмотрели сразу после передачи. Предыдущую ночь не выспался, переутомился, видимо, с этим связано, — рассказал Карнеев.

Профессор также извинился перед ведущим и командой программы за то, что внес дезорганизацию в процесс съемок, и поблагодарил за проявленное участие. Он отметил, что примет участие в шоу, если его пригласят еще раз. Карнеев уточнил, что его осмотрели медики и сейчас он хорошо себя чувствует.

Если будут приглашать, будем участвовать. Я, конечно, понимаю, что немножко внес дезорганизацию, поэтому приношу извинения программе, что такие хлопоты доставил и благодарю вас за проявленное участие, — отметил профессор.

Карнеев потерял сознание и упал на пол в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Инцидент произошел во время оживленной дискуссии между приглашенными экспертами. Профессору оказали первую помощь и вызвали врачей.