Эксперт рассказал, кто контролирует ядерное оружие России в Белоруссии Эксперт Дзермант заявил, что Россия контролирует ядерное оружие в Белоруссии

Фото: Министерство обороны РФ

ОТРК «Искандер-М»

Ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, находится под контролем России, заявил в беседе с NEWS.ru директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант. Он отметил, что подобные практики используются во многих странах мира. В качестве примера он привел аналогичную историю с американским оружием в Германии.

Оружие в любом случае остается под контролем России, об этом заявлено. Аналогичная ситуация и в Германии, где размещено американское ядерное оружие. Никто же не говорит, что это нарушает договоренности и международное право. Ситуация просто зеркальная, — подчеркнул специалист.

При этом Дзермант уточнил, что Соединенные Штаты Америки не могут применять ядерное оружие, находящееся в Германии, без согласования с властями ФРГ. Он предположил, что между Россией и Белоруссией могли быть установлены схожие правила.

Без согласия и ведома белорусской стороны Россия не сможет применить оружие, однако, безусловно, оно находится под контролем Москвы, это ее оружие, — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.