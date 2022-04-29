Бренд-шеф посоветовал россиянам необычные маринады для шашлыка Бренд-шеф Прокофьев посоветовал мариновать шашлык на кофе, вине или фруктах

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Мясо для шашлыка можно замариновать в кофе, вине или на фруктах, а также сварить его из мёда или копчёной паприки, рассказал бренд-шеф компании «ЭФКО» Антон Прокофьев. Вместе с этим он напомнил, что главное в шашлыке — это качество мяса, пишет «РИАМО».

Мясо можно замариновать в кофе, можно замариновать во фруктах, в пряных травах, или сварить его (маринад — NEWS.ru) из мёда, тех же фруктов, копчёной паприки. Способов очень много, — заверил Прокофьев.

По его словам, мясо замаринованное на кофе будет иметь копчёный аромат, которые также часто называют эффектом «на дыму». Прокофьев порекомендовал не мариновать мясо на квасе или пиве, чтобы впечатлить гостей. По его словам, оно получит желаемый хлебный привкус, но будет подгорать. Бренд-шеф напомнил, что мясо можно замариновать и в вине. Для этого он посоветовал выбрать белое сухое, так как красное «забьёт» мясо своим насыщенным вкусом.

Ранее шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что при выборе мяса для шашлыка необходимо обратить внимание на его эластичность, цвет и аромат. Для этого перед покупкой его нужно прощупать и почувствовать запах.