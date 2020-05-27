Злоумышленник убил трёх человек на предприятии во Франции

Во французском департаменте Де-Севр мужчина совершил убийство троих человек на одном из предприятий, добывающих мрамор.
Как
NEWS.ru писал, что на востоке Конго бандиты расстреляли 20 мирных жителей. Убийство произошло в посёлке Джису в провинции Итури. Известно, что преступление совершили члены группировки CODECO, в которую входят представители народа ленду. Бандиты принимают активное участие в столкновениях с народом хема.
Ранее шесть человек погибли, три пострадали в перестрелке в Саудовской Аравии. Инцидент произошёл в провинции Асир после спора, который возник между двумя враждующими семьями. Полицейские считают, что стрельба не была связана с терроризмом.
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