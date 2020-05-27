Злоумышленник убил трёх человек на предприятии во Франции

https://static.news.ru/photo/bca9247c-a03f-11ea-9854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Genxing/Xinhua/Global Look Press

Во французском департаменте Де-Севр мужчина совершил убийство троих человек на одном из предприятий, добывающих мрамор.

Как сообщает телеканал BFMTV, мотивы злоумышленника неизвестны. Также нет данных о том, является ли он действующим или бывшим сотрудником предприятия.

NEWS.ru писал, что на востоке Конго бандиты расстреляли 20 мирных жителей. Убийство произошло в посёлке Джису в провинции Итури. Известно, что преступление совершили члены группировки CODECO, в которую входят представители народа ленду. Бандиты принимают активное участие в столкновениях с народом хема.

Ранее шесть человек погибли, три пострадали в перестрелке в Саудовской Аравии. Инцидент произошёл в провинции Асир после спора, который возник между двумя враждующими семьями. Полицейские считают, что стрельба не была связана с терроризмом.