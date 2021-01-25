Зимний урожай: итоги протестов 23 января в уголовных делах

Силовые ведомства в разных регионах страны завели около полутора десятков уголовных дел после массовых антиправительственных выступлений россиян 23 января. Это статьи за насилие в отношении представителей власти, перекрытие дорог, хулиганство, призывы к массовым беспорядкам, вовлечение несовершеннолетних в «противоправную деятельность» и даже за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме этого, власти обещали провести проверки в отношении сотрудников ОМОНа, которые избивали митингующих или случайных прохожих. Подробности — в материале NEWS.ru.

Вовлечение несовершеннолетних

Ещё накануне выступлений, 22 января, стало известно , что «по результатам проверки размещённых в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ и „в“ ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей)». В ведомстве Александра Бастрыкина добавили, что власти в регионах отказались разрешать уличные акции 23 января якобы из-за пандемии коронавируса, но, «несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, „ВКонтакте“, Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах».

По данным главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, фигурантов этого дела пока нет. Сейчас «идут массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Архангельске, Самаре, Тобольске и других городах в качестве свидетелей».

Призывы к беспорядкам

teamnavalny_kzn/twitter.com

Также до начала протестов СК в Татарстане завёл дело по ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Поводом для него послужило то, что 20 января «неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021». О задержанных пока неизвестно.

Уже 23 января аналогичное дело силовики возбудили в Ростове-на-Дону. СК установил, что местный житель на своей странице во «ВКонтакте» якобы публиковал призывы. У него дома прошли обыски. По данным правозащитников, речь идёт о 17-летнем молодом человеке.

В Новосибирске фигурантом дела по этой же статье стал 20-летний местный житель, его задержали. По информации СК, он обнародовал «сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти».

Насилие против представителя власти

Во Владивостоке СК открыл два дела по ч.1 ст.318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, один из протестующих «схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника управления Росгвардии по Приморскому краю и нанёс ему не менее двух ударов руками в область головы и тела». Нарушителем назван 28-летний местный житель. Его задержали и отправили в СИЗО.

Во втором случае «неизвестный мужчина в маске нанёс не менее трёх ударов руками в область головы и тела» сотруднику патрульно-постовой службы (ППС) и «не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППС». После этого бунтовщик «вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе». Сейчас его ищут.

В Петербурге СК возбудил аналогичное дело за удар в лицо сотрудника ГИБДД и его напарника. По версии следствия, 23 января во время протестов на Сенатской площади мужчина ударил сотрудника ГИБДД кулаком в лицо, из-за чего полицейский повалился на асфальт. Также нарушитель ударил коллегу пострадавшего. Нападавшим оказался 36-летний сотрудник IT-компании, уроженец Архангельской области Николай Девятый. Он задержан и признался в случившемся.

Столичный главк СК начал четыре производства по ч.1 ст.318 УК. Силовики считают, что «агрессивно настроенные граждане» во время уличных выступлений в центре Москвы причинили «различные телесные повреждения» двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому, распылив одному из них в лицо газовый баллончик. Кроме этого, «на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего».

Последнее уголовное дело, как отмечает Павел Чиков, возбуждено в отношении водителя автомобиля, перевозившего участницу Pussy Riot Марию Алёхину и муниципального депутата Люсю Штейн. 24 января Штейн арестовали на 10 суток, а Алёхину оштрафовали на 30 тысяч рублей после задержания возле Большого театра. Их допросили по делу о наезде на сотрудника полиции во время задержания. До этого источник ТАСС в силовых органах утверждал , что девушки наехали на полицейского, хотя Алёхина подчёркивала, что они, «естественно, никого не сбивали», потому что у активисток нет автомобиля и даже водительских прав.

Хулиганство и повреждение автомобиля ФСБ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве СК завёл дела по статьям УК 213 (хулиганство) и 167 (умышленное повреждение имущества).

Следствие полагает, что «агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Сретенского бульвара <...> нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать». Кроме того, «неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылён в лицо слезоточивый газ».

На Пушкинской площади, как отмечают в СК, «один из участников нанёс сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела». Судя по всему, речь идёт о попавшем на распространившееся по соцсетям видео молодом человеке, который ожесточённо дрался с ОМОНом. Им якобы оказался студент МГУ из Чечни, как заявил депутат Госдумы от северокавказской республики Адам Делимханов. Парламентарий обнародовал на своей странице в Instagram обращение к молодому человеку, которому он предложил связаться с ним и пообещал помочь решить «вопрос со стороны государства».

Мы всех знаем, так, мы говорили с учащимися вместе с тобой в МГУ и с твоими знакомыми. Они говорят, что ты хороший парень. Твой отец говорит, что ты не принимаешь позицию этих людей (протестующих. — NEWS.ru). Если ты принимаешь их позицию, ты не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними. С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаёшь, Рамзан-хаджи [Кадыров], наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, [как] только ты появишься, — сказал Делимханов.

Также, как утверждают в СК, участники акции в Москве «блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ». Тогда неизвестные разбили стекло чёрного автомобиля Toyota Camry с мигалкой и номерами А838мр97, после этого митингующие окружили машину и начали бить по ней. Когда на подмогу контрразведчикам прибыл ОМОН, помятый автомобиль быстро скрылся с места.

Ещё одно дело по 213-й статье УК возбуждено в Краснодаре. Фигурантом стал Владимир Егоров, который во время акции протеста 23 января залез на памятник казаку на коне, после чего «надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок». Также мужчину привлекли к административной ответственности за «организацию митинга», за что его отправили под арест.

Перекрытия дорог

Три уголовных дела МВД завело по ч.1 ст.267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) за перекрытия протестующими дорог. В Москве несколько человек « организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети».

В Петербурге также возбудили дело по аналогичной статье. По данным МВД, с 09:30 до 17:00 «неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города». Речь идёт о массовом выходе на проезжую часть Малой Морской улицы.

В Приморском крае по этой же статье завели уголовное дело за то, что жители Владивостока вышли на проезжую часть центральных улиц города, перекрыв движение автотранспорта. По данным полиции протестующие заблокировали улицы с 14:30 до 17:20 по местному времени и своими действиями «создали опасность функционирования транспорта, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся в том числе в невозможности своевременного оказания медицинской помощи жителям города». В ведомстве добавили, что из-за митингов скорая помощь «не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к девятимесячному ребёнку, а также к тяжёлым больным с пневмонией».

Нарушение санитарных норм

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также после митингов 23 января СК возбудил уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По информации главы юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, который российские власти считают «иноагентом») Вячеслава Гимади, свидетелями по делу проходят сотрудники фонда Кира Ярмыш, Олег Степанов и Георгий Албуров. По некоторым данным, основанием стало участие в акциях заражённых COVID-19. Оперштаб в Москве сообщал о 19 заражённых коронавирусом участниках протеста, которым было предписано находиться в самоизоляции.

Ногой в живот

Помимо рядовых граждан, объектами проверок, согласно закону, должны стать и силовики, которые, по словам очевидцев, в ряде городов (Владивосток, Хабаровск, Оренбург, Петербург, Москва и других) применяли агрессию по отношению к протестующим и чинили препятствия работе журналистов.

В Петербурге МВД отреагировало на видео, на котором сотрудник ОМОНа во время задержаний протестующих ударил ногой в живот проходящую мимо 54-летнюю местную жительницу Маргариту Юдину. Во время падения она ударилась головой об асфальт и с сотрясением мозга оказалась в реанимации.

После случившегося перед ней от имени управления МВД по Петербургу и Ленинградской области извинился начальник управления организации охраны общественного порядка Сергей Музыка, сказав, что «силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми». Также к ней в палату пришёл полицейский, непосредственно причастный к случившемуся. Он принёс пострадавшей цветы и сказал, что за пять минут до случившегося его якобы залили газом, а ещё у него «запотело забрало», однако на ролике видно, что забрало на шлеме было поднято. По некоторым данным, женщина простила силовика и её уже выписали . О возбуждении дела против полицейского ничего не сообщается.

По словам источника РИА Новости, столичная полиция начала проверки по жалобам участников протестов на действия силовиков. Собеседник издания заявил , что «ряд граждан обратились в медицинские учреждения за медицинской помощью, в частности, некоторые из них, по их словам, получили травмы от сотрудников правоохранительных органов». По фактам обращений пострадавших, некоторые из которых оказались в больницах, «проводятся проверки».

По данным ОВД-инфо, во время протестов 23 января было задержано 3695 человек в 125 городах в том числе 1454 в Москве, 557 — в Петербурге, 122 — в Казани, 98 — в Новосибирске, 94 — в Воронеже, 91 — в Нижнем Новгороде, 68 — в Сочи. Среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов (по данным Профсоюза журналистов, зафиксировано 52 случая воспрепятствования профессиональной деятельности сотрудников СМИ). Травмы получили минимум 28 человек. По состоянию на утро 25 января суды вынесли 82 решения о назначении административного ареста, 52 — о штрафе, пять — об обязательных работах, два дела вернули в полицию.