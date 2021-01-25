СК возбудил уголовное дело о нарушениях санитарных норм на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/3b7c3df6-5e73-11eb-8137-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушениях санитарных норм в ходе несогласованных митингов 23 января. Как сообщил глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Вячеслав Гимади, свидетелями по делу проходят сотрудники фонда Кира Ярмыш, Олег Степанов и Георгий Албуров.
CКР возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ, проводят сейчас допросы свидетелей. Гулять в маске и перчатках на улице, говорят, опасно. Зато голосовать за поправку об обнулении в грязной палатке или пир у Пескова без масок — только приветствуются, — написал Гимади в Twitter.
Уголовное дело был возбуждено по статье 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы за действия, приведшие к массовому заражению, до пяти лет — приведшие к смерти одного человека, и до семи лет — к смерти двух и более лиц.
Ранее стало известно, что московская полиция возбудила уголовное дело по факту перекрытия улиц во время несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла 23 января.
Как сообщал NEWS.ru, Cледственный комитет также возбудил четыре уголовных дела о нападении на полицию на акциях протеста в Москве по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
23 января в Москве и других российских городах прошли несанкционированные властями демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.