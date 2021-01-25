Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту перекрытия улиц

https://static.news.ru/photo/0dead224-5e70-11eb-9e8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту перекрытия улиц во время несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального, которая прошла 23 января. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлёкшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

Ранее Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела о нападении на полицию в Москве по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в многих городах России. Глава сети штабов политика утверждает, что на акции вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек.

Заместитель главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина полагает, что молодёжь на протесты провоцирует неуважительное отношение со стороны российских политиков, а также их оскорбительные высказывания. Депутат уверена, что у россиян не будет возникать желания участвовать в несанкционированных акциях протеста, если представители власти будут относиться к ним с уважением. Она подчеркнула, что нервы народа и без этого «натянуты, как струна».

Как писал NEWS.ru, Совет по правам человека при президенте РФ проследит за тем, чтобы наказания для участников несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального 23 января были соразмерны совершённым нарушениям.