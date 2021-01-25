Пушкина назвала причины роста протестных настроений среди молодёжи

https://static.news.ru/photo/24c1ea08-5e59-11eb-8c37-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: OPushkina/twitter.com

Оскорбительные высказывания и неуважительное отношение со стороны российских политиков зачастую провоцируют молодёжь выходить на протесты. Об этом заявила заместитель главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Высказывания депутатов Госдумы из партии большинства неизбежно воспринимаются как позиция государства. Из-за откровенных провокаций, сделанных ради хайпа, власть в глазах людей предстаёт в образе злого клоуна, который сознательно подливает масло в огонь, — рассказала РБК депутат.

При этом она отметила, что у россиян не будет возникать желания нарушать законодательство или участвовать в несанкционированных акциях протеста, если представители власти будут относиться к ним с уважением. Пушкина подчеркнула, что такое поведение со стороны властей недопустимо, так как нервы народа и без этого «натянуты, как струна».

По её мнению, к участию в митингах могут также толкать проблемы с домашним насилием. Пушкина привела в пример Белоруссию, где на акции протеста выходит большое количество женщин, и указала на статистику митинга в поддержку Алексея Навального, почти половина из участников которого были женщины (45%). Кроме того, усиление ответственности за нарушения на митингах, как отмечает Пушкина, является борьбой со следствием, а не с причиной.

Как сообщал NEWS.ru, депутат Госдумы Олег Нилов ранее заявил, что несогласованные акции протеста, которые прошли во многих российских городах 23 января, не должны привести к срочному изменению законодательства. Однако проанализировать случившееся необходимо.

23 января по всей России прошли массовые митинги в поддержку Алексея Навального. Акции состоялись и во многих зарубежных городах. Общее количество участников пока неизвестно. Только в Москве, по оценкам СМИ, на улицы вышли около 40 тысяч человек.