В Госдуме рассказали, какие выводы надо сделать после протестов

https://static.news.ru/photo/78d64ef6-5e2f-11eb-afcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несогласованные акции протеста, которые прошли во многих российских городах 23 января, не должны привести к срочному изменению законодательства. Однако проанализировать случившееся необходимо. Такое мнение высказал первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.

Он отметил, что в настоящий момент идёт осмысление митингов.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Нилов уточнил, что после митингов срочно менять законодательство не нужно. Однако стоит проанализировать то, что случилось на улицах российских городов. По его словам, акции поспособствуют ухудшению ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Многие люди пострадают. Но доказать чью-то вину в том, что некие граждане в итоге могут погибнуть, будет сложно.

Представьте себе, кого-то до смерти бы забили, застрелили на каких-то таких акциях. Ответственность действительно жесточайшую кто-то должен был бы нести, а вот за ковидные смерти, связанные с такими нарушениями, пока никому не предъявишь, потому что, видимо, чего-то не хватает в законодательстве, поэтому это главное, — цитирует Нилова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, западные спецслужбы занимались содействием проведению незаконных акций на территории многих российских городов, которые состоялись 23 января. Данными, подтверждающими этот тезис, обладают в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ, заверил глава комиссии Андрей Климов.