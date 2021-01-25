СПЧ проконтролирует справедливость наказаний для  участников демонстраций

https://static.news.ru/photo/72c51d4e-5e48-11eb-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет по правам человека при президенте РФ проследит за тем, чтобы наказания для участников несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального 23 января были соразмерны совершённым нарушениям.

Очевидно, что, как и летом 2019 года, когда были похожие события, правоохранительные органы почти наверняка будут возбуждать уголовные дела по этим событиям. Да, обязательно [будем следить]. Тогда я говорил о соразмерности наказания, и тогда нам удалось снизить уровень наказания для некоторых граждан, которые не лучшим образом вели себя относительно к омоновцам и Росгвардии, — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью РИА Новости.

В то же время он подчеркнул, что осуждает проведение подобных несанкционированных мероприятий, особенно в условиях пандемии коронавируса.

Мы видим, что в Москве ограничений почти нет. И надо в какой-то момент уходить и от политических ограничений. Надо выходить на разрешение политических акций, и тогда не будет аргументов у тех, кто призывает людей выходить на несогласованные акции, — добавил Фадеев.

Акции протеста в поддержку основателя ФБК (признан Минюстом иностранным агентом) Алексея Навального прошли по всей России 23 января. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», на них задержали 3,3 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка, заявила, что протестующие сами нападают на полицию и устраивают беспорядки, а потом в Сети появляются ролики, где силовики якобы бьют обычного прохожего.