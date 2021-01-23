Жена Пескова заявила, что протестующие «сами нападают на полицию»

https://static.news.ru/photo/5d9ad5c2-5e33-11eb-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка, на своей официальной странице в социальной сети критически отозвалась о людях, активно участвовавших в несанкционированных акциях протеста 23 января. Она подчеркнула, что митингующие сами нападают на полицию и устраивают беспорядки, а потом в Интернете появляются ролики, где силовики бьют якобы обычного прохожего.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Навка в Instagram-сторис опубликовала кадр с митинга в Москве, на котором запечатлены беспорядки. Она подписала, что мирные протестующие так себя не ведут. По мнению жены Пескова, силовики просто делали свою работу, а демонстранты нападали на них.

А потом будут видео в Сети, как мирного протестующего, просто проходящего по улице, задержали и избили? Бутылками кидаются! Послушайте звук! — написала Навка.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как на несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального митингующие разгромили машину ФСБ. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.