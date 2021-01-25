В Москве после митингов возбуждены четыре дела о нападениях на полицию

https://static.news.ru/photo/2ac00142-5e63-11eb-a4da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам несогласованных протестов в поддержку арестованного блогера Алексея Навального в столице возбуждены четыре дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщила руководитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — цитирует Иванову РИА Новости.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе несанкционированной акции на территории Москвы, была оказана медицинская помощь.

Ранее член высшего совета движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов оценил действия силовиков на несанкционированных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в разных городах России 23 января. По его мнению, бойцы ОМОНа и полиции на несогласованных митингах по России 23 января действовали адекватно. Единичные случаи агрессии против протестующих должны получить оценку руководства МВД и Росгвардии, сообщал NEWS.ru.