Каждый пострадавший участник протестов в Москве получил медпомощь

https://static.news.ru/photo/54aa145c-5e31-11eb-b213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всем гражданам, пострадавшим в ходе несанкционированной акции на территории Москвы, была оказана медицинская помощь. Об этом сообщили представители пресс-службы городского департамента здравоохранения.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге.

Как отметили в депздраве, после митинга в приёмные отделения московских больниц доставили 29 человек.

Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет, — говорится на сайте департамента.

Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ГУ МВД по Санкт-Петербургу пока не установили личность сотрудника полиции, который накануне во время несанкционированной протестной акции ударил женщину ногой в живот. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, куда была доставлена женщина, сообщили, что пострадавшая чувствует себя хорошо, она отделалась лёгкой травмой.