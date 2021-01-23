Генерал ФСБ оценил действия силовиков на акциях в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/771b77ee-5e34-11eb-8cb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бойцы ОМОНа и полиции на несогласованных митингах по России 23 января действовали адекватно. Единичные случаи агрессии против протестующих должны получить оценку руководства МВД и Росгвардии, считает член высшего совета движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, перед протестными акциями распространялась информация о том, что полиция «будет стрелять, будет разгонять», нагнеталась напряжённость.

Если в отношении полицейских не совершались какие-то противоправные действия, они вели себя абсолютно адекватно и нормально. А то, что начали творить вокруг них, — уже неотвратимые силы обстоятельств, — заявил генерал ФСБ в отставке РИА Новости.

Специалист не оставил без внимания инцидент, когда омоновец в Петербурге ударил ногой женщину. Пострадавшая попала в реанимацию. Он подчеркнул, что такие случаи должны рассматривать руководство правоохранительных органов и прокуратура и давать им оценку.

Мы прекрасно понимаем, что есть вещи, которые связаны с людьми несопротивляющимися, когда он не сопротивляется, а его начинают бить — это одно. А когда он отвечает агрессией на агрессию? Мы не знаем, что эта женщина, которая шла навстречу, сказала. Я не оправдываю, но, ребят, идёте и ведёте, зачем наносить такой превентивный удар? — отметил Михайлов.

Также генерал ФСБ в отставке подчеркнул, что толпа выводит людей из состояния равновесия своими действиями.

В субботу, 23 января, по всей России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, на которые накануне людей через социальные сети зазывали члены штабов политика. Генпрокуратура и МВД неоднократно предупреждали об ответственности, как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

Всего за время протестов были задержаны 3,3 тысячи человек. Об этом заявили в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Официальных данных о числе задержанных от МВД пока нет.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме рассказали, какие выводы надо сделать после протестов. По мнению депутата Олега Нилова, эти события должны привести к срочному изменению законодательства, необходимо проанализировать произошедшее.