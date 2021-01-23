Петербурженка, которую пнул полицейский, до сих пор находится в реанимации

https://static.news.ru/photo/2a9885f0-5e26-11eb-b789-fa163e074e61_660.jpg Фото: bazabazon/t.me

Петербурженка, которую пнул сотрудник правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста 23 января, до сих пор находится в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое. При этом ранее директор этого лечебного учреждения сообщил, что она «чувствует себя великолепно».

Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжёлое. Перевода на терапию не было, — сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи.

Ранее директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский заявил, что женщину, госпитализированную после участия в несанкционированной акции протеста, скоро выпишут из больницы. По его словам, у неё лёгкая травма и нет никаких проблем, она в сознании и чувствует себя великолепно.

Однако, по данным портала Baza, состояние 54-летней Маргариты Юдиной за ночь ухудшилось, её перевели в реанимацию, где она находится без сознания.

Как писал NEWS.ru, в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу ещё не установили личность полицейского, который ударил женщину ногой в живот. По словам представителей ведомства, такие проверки не проводятся за одну ночь.

Ранее в полиции Санкт-Петербурга заявили, что намерены провести проверку видео, на котором запечатлено, как сотрудник ОМОНа сильно бьёт женщину в живот в ходе несанкционированного митинга 23 января.

Не только в Санкт-Петербурге, но и в других российских городах 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.