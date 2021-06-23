Жителя Крыма задержали за сбор сведений для украинских спецслужб

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, которого подозревают в сборе данных о полётах российской военной авиации для спецслужб Украины. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей ведомства.

Там пояснили, что россиянин собирал указанные сведения с применением специального оборудования. Планировалось, что данные будут использованы против безопасности РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Севастополе был задержан гражданин России, который собирал и передавал украинской разведке секретные сведения о Черноморском флоте. По оценке ФСБ, утечка таких данных могла нанести серьёзный ущерб обороноспособности страны. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.